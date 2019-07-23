بريطانيا تطوي صفحة «إخفاقات ماي» وتبدأ ولاية جونسون «صاحب الهفوات»

بوريس جونسون خلال مناظرة مع منافسيه على قناة «بي بي سي»، 18 يونيو 2019، (ا ف ب)

أنهى أعضاء حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، الثلاثاء، آخر سطر في صفحة تيريزا ماي، صاحبة أقصر فترة رئاسة وزراء في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أنهم وضعوا بدلاً عنها على رأس الحكومة بوريس جونسون صاحب الهفوات المثيرة للجدل خلال السنوات الثلاثين الماضية.

كان بوريس جونسون وزيرًا لخارجية بريطانيا منذ أكثر من سنة في أواخر العام 2017 حين ارتكب، وفق ما تذكر «فرانس برس»، هفوة في قضية البريطانية-الإيرانية نازانين زغاري-راتكليف المحتجزة في إيران، المتهمة بالمشاركة في تظاهرات ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وأعلن الوزير أمام لجنة برلمانية حينها أن زغاري-راتكليف كانت تقوم بتدريب صحفيين عند توقيفها في أبريل 2016، معززًا تهم طهران ضدها، في وقت كان يؤكد فيه أقرباؤها أنها كانت في إجازة. ورغم تراجع جونسون عن هذه التصريحات، إلا أن كثيرين دعوه للاستقالة.

أموال «بريكست»

كُتبت هذه العبارة بالأحرف العريضة على حافلة جالت البلاد خلال حملة استفتاء 23 يونيو 2016: «ندفع كل أسبوع 350 مليون جنيه إسترليني للاتحاد الأوروبي، الأجدى أن تذهب هذه الأموال إلى نظام الرعاية الصحية».

واعتبر بوريس جونسون أن القيمة المقدرة لتلك الأموال «معقولة»، مؤكدًا أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يسمح «باستعادة السيطرة» على هذه المبالغ.

لكن بحسب بيانات المفوضية الأوروبية، ارتفعت قيمة الفاتورة التي تدفعها المملكة المتحدة أسبوعيًّا إلى الاتحاد الأوروبي إلى 135 مليون جنيه إسترليني بين العامين 2010 و2014، أي أدنى بمرتين ونصف مما أكده جونسون.

وبحسب نايغل فاراج الشعبوي وأكثر مؤيدي «بريكست» تطرفًا، فإن تلك التقديرات الخاطئة للأموال هي «خطأ المسؤولين عن حملة جونسون الانتخابية».

ولوحق جونسون قضائيًّا بتهمة الكذب بسبب تأكيده لهذه الحسابات العشوائية. وانتهى الأمر بإسقاط محكمة لندن العليا تلك التهم وأيدت دفاع جونسون بأن «دوافعها سياسية».

واحة الهدوء المذهلة للندنيين

وعد جونسون حين كان رئيسًا لبلدية لندن العام 2014 بإنشاء جسر- حديقة بين ضفتي نهر التيمز. «366 مترًا من الأشجار والزهور» وصفها جونسون «بواحة الهدوء المذهلة» في وسط لندن. لكن المشروع انهار بسبب ملف التمويل الذي لم يدرس بشكل جيد. وبعدما قدم بداية على أنه «هدية» للندنيين يمول من مساهمات مالية خاصة، تبين أنه سيكلف بالنهاية دافعي الضرائب البريطانيين ملايين الجنيهات لو تم إنجازه.

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وفي العام 2017، قرر خلفه صادق خان وقف المشروع بعد أن تبين أنه مكلف جدًّا.

وحين كان رئيس بلدية، اشترى جونسون أيضًا من ألمانيا ثلاث مركبات مزودة بخراطيم مياه لتجهيز الشرطة البريطانية بها بثمن فاق 300 ألف جنيه. ولأنها لم تستخدم أبدًا، أُعيد بيعها مقابل ثمن أدنى بثلاثين مرة من ثمنها الأساسي.

أكاذيب وسياسة

عند سؤاله العام 2004 عن علاقته خارج الزواج بالصحفية في مجلة «سبيكتيتور» بيترونيلا وايت، أجاب جونسون الذي كان رئيسًا لتحرير المجلة بأن هذا الكلام «هراء».

وكان جونسون، الرجل المتزوج والأب لأربعة أطفال، حينها، يمثل أملاً كبيرًا بالنسبة لحزب المحافظين. لكن والدة الصحفية كشفت حينها أن ابنتها كانت حاملاً وأُجهضت. وأمام انفضاح كذبه في هذه القضية، اُستُبعد جونسون حينها من قيادة حزب المحافظين.

لكن ناطقًا باسم المحافظين اعتبر يومها أن «أيامه (جونسون) في السياسة لم تنته بعد».

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«يقول الأستاذ الجامعي كولن لوكاس إن الملك إدوارد الثاني عاش «مرحلة من الفجور مع المثلي بيرس غافيستون» في قصر شيد عام 1325».

هذا الاقتباس الذي نشر في العام 1988 في مقال باسم بوريس جونسون في بدايات مهنته الصحفية في جريدة «تايمز» تضمن مشكلتين: الأولى أن غافستون أُعدم العام 1312، فمن المستحيل لذلك أن نجده في قصر بعد ذلك بـ13 عامًا، والمشكلة الثانية هي أن كولن لوكاس لم يدلِ أبدًا بهذا الكلام، وفق ما أوضحت «فرانس برس»، التي أضافت أن «تايمز» صرفت حينها جونسون من عمله لأنه اختلق الاقتباس، لكنه نفى أن يكون فعل ذلك.

وبعد تلك الواقعة، انتقل جونسون الملقب بـ«بوجو» والذي كان خريجًا جامعيًّا جديدًا إلى العمل في جريدة «تلغراف» وأصبح مراسلاً في بروكسل، حيث عمد على تغطية عمل المفوضية الأوروبية بكثير من المبالغة والفوضى، من خلال الإضاءة على أكثر الأمور غرابة في المؤسسات الأوروبية مثل «حجم النقانق والمراحيض».

وفاز بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، في سباق قيادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ليصبح رئيس وزراء البلاد المقبل، خلفًا لتيريزا ماي. ومن المقرر تنصيبه في تسليم رسمي من تيريزا ماي، غدًا الأربعاء، بعد زيارة سيجريها إلى الملكة إليزابيث الثانية لتكلفه بتشكل الحكومة، وفق ما أوردت «أسوشيتد برس».