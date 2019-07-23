ترامب: بوريس جونسون سيقوم بعمل رائع.. والمفوضية الأوروبية: نتطلع لبريكست منظم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 02:11 مساء

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح الثلاثاء بوريس جونسون بفوزه في رئاسة وزراء بريطانيا. وكتب ترامب على «تويتر»: «تهانينا لبوريس جونسون لفوزه في رئاسة وزراء المملكة المتحدة. سيكون عظيمًا!». وقال ترامب الأسبوع الماضي إن جونسون سيقوم «بعمل رائع» كرئيس لوزراء بريطانيا.

كما هنأت المفوضية الأوروبية جونسون، بعدما اختاره أعضاء حزب المحافظين خلفًا لتيريزا ماي، مبدية عزمها على العمل معه «بأفضل طريقة ممكنة»، بحسب ما صرحت الناطقة باسم رئيس المفوضية ناتاشا بيرتو ونقلت وكالة «فرانس برس».

كما كتب ميشال بارنييه الذي يقود فريق المفاوضين الأوروبيين حول «بريكست» في تغريدة: «نتطلع إلى العمل بشكل بناء مع رئيس الوزراء بوريس جونسون حين يتسلم مهامه، من أجل تسهيل إبرام اتفاق الانسحاب وإنجاز بريكست منظم».

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