بوريس جونسون يفوز بسباق رئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 01:18 مساء

فاز بوريس جونسون في سباق قيادة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ليصبح رئيس وزراء البلاد المقبل، خلفًا لتيريزا ماي.

ومن المقرر تنصيب جونسون في تسليم رسمي من تيريزا ماي غدًا الأربعاء بعد زيارة سيجريها إلى الملكة إليزابيث الثانية لتكلفه بتشكل الحكومة، وفق ما أوردت «أسوشيتد برس».

شارك في التصويت أكثر من 160 ألف عضو في حزب المحافظين، اختاروا بين جونسون ووزير الخارجية جيريمي هنت بعد استقالة تيريزا ماي، التي تلقى انتقادات كبيرة لسياستها، خاصة فيما يتعلق بـ«بريكست».

وحصل رئيس بلدية لندن السابق ووزير الخارجية السابق على 92 ألفًا و153 صوتًا، مقابل 46 ألفًا و656 صوتًا لهانت، وفق ما أوردت «فرانس برس».

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