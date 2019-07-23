آخر أيام تيريزا ماي.. صحافة تراها الأسوأ ومحللون يفندون الأخطاء

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغادر 10 داونينغ ستريت في لندن (ا ف ب)

تغادر رئيسة الوزراء بريطانيا تيريزا ماي، الأربعاء، منصبها دون إنجازات حقيقية وبأزمة خروج من الاتحاد الأوروبي لم تحل بعد.

لن يفتقدها أحد

جريدة «تلغراف» المحافظة التي لا تخفي دعمها رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون، الذي بات شبه مؤكد أنه سيخلف تيريزا ماي، علقت على مغادرة ماي بـ«المعاناة اقتربت من النهاية. ولاية أسوأ رئيس للحكومة في بريطانيا بعد الحرب على وشك أن تنتهي (...) لن يفتقدها أحد».

ولم يبد صحفي آخر في جريدة «تايمز» البريطانية تساهلاً أيضًا تجاه ماي. فقد اعتبر أنها فشلت «فشلاً ذريعًا» في ملف بريكست، و«لم يكن لديها طموح» في أي ملفات أخرى.

ووصلت ماي إلى السلطة في يوليو 2016 بعد استفتاء اختار فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت وكالة «فرانس برس» إنها بدت حينها المرشح الأفضل لقيادة المملكة المتحدة، المنقسمة بعد حملات الاستفتاء، في أكثر الفترات الحساسة في تاريخها.

وتشير الوكالة الفرنسية إلى أول خطاب لماي، تحدثت فيه بحماس وأعلنت تأييدها بريكست الذي كانت ضده في السابق، وتعهدت بالعمل على إلغاء الفوارق الاجتماعية.

وبعد ثلاث سنوات، لا يزال يتعين تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي كان من المفترض القيام به في 29 مارس، أما الفوارق الاجتماعية، فلم يسبق لها أن كانت بمثل هذا الوضوح رغم انخفاض معدل البطالة.

وقررت ماي أواخر مايو أخيرًا التخلي عن مهامها، معلنةً أنها ستغادر رئاسة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة بعد أشهر من الترنح بين حكومة مقسمة ومؤامرات لإزاحتها من داخل حزبها.

انقسام حول المستقبل

ولم تتمكن تيريزا ماي من حشد غالبية برلمانية لصالح اتفاق الخروج الذي توصلت إليه في نوفمبر 2018 مع بروكسل، وسط انقسام داخل حزبها وفي البلاد حول رؤية العلاقات المستقبلية في مرحلة مع بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي.

وتنقل «فرانس برس» عن الباحث من جامعة سوري سايمن آشروود، إن «مهمة تفكيك روابط مع الاتحاد الأوروبي عمرها أكثر من 40 عامًا ليست بالأمر السهل». ويضيف أن ماي «لم تقدّم المقاربة الأفضل» باختيارها الاعتماد فقط على حزبها، وخصوصًا الجناح الأكثر تشددًا فيه الذي يريد قطع كل الروابط مع الاتحاد الأوروبي.

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ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن تيم بايل أن خطأ ماي هو «رفضها الواقعية»، باستبعادها «أي مقاربة خارج إطار حزبها»، خصوصًا بعد إخفاقها في انتخابات عام 2017 التشريعية التي قررت الدعوة إليها مدفوعةً باستطلاعات رأي إيجابية، وكلّفتها غالبيتها المطلقة.

وقد أجبرت مذاك على التحالف مع الحزب الوحدوي المحافظ الصغير في شمال إيرلندا «دي يو بي» الذي أملى عليها متطلباته بشأن بريكست.

وفي مطلع أبريل، مدت ماي اليد أخيرًا لحزب العمال أكبر أحزاب المعارضة سعيًا إلى توافق. لكن رئيس هذا الحزب جيريمي كوربن لم يكن مستعدًا فعليًا لمساعدتها في الخروج من المأزق، ووصلت المحادثات بينهما إلى طريق مسدود.

وأُجبرت رئيسة الوزراء التي شكّل بريكست البند الوحيد في أجندتها، على تنظيم انتخابات أوروبية بعد ذلك. ويرى سيمون آشروود أن «صورتها في التاريخ لن تكون جيدة».

«وومن تو وين»

وتحجب الصورة الخجولة لتيريزا ماي، رغم إخفاقها، حقيقة امرأة طموحة أرادت منذ شبابها الدخول في السياسة، وأن تكون المرأة الأولى التي تتسلم رئاسة الوزراء في البلاد.

وفيما سبقتها مارغريت تاتشر إلى هذا اللقب، إلا أن ماي أصبحت أول امرأة تتسلم الأمانة العامة لحزب المحافظين بين عامي 2002 و2003. وقالت حينها في خطاب لأعضاء الحزب إن عليهم تغيير صورتهم كـ«حزب الأشرار»، إذ كان المحافظون حينها أكثر يمينية.

وفي عام 2005 أسست ماي مجموعة «وومن تو وين» (نساء نحو الفوز) بهدف الضغط لزيادة عدد النساء المنتخبات في البرلمان والمعينات في مناصب مهمة في حزب المحافظين.

وساندت كاميرون في حملته لتسلم زعامة الحزب عام 2005. وعندما أصبح رئيسًا للحكومة عام 2010 كافأها بتسليمها وزارة الداخلية حيث انتهجت لستّ سنوات سياسة شديدة الحزم تجاه المهاجرين غير الشرعيين، وفرضت تخفيضات في ميزانية الشرطة.

وولاية ماي كرئيسة لوزراء بريطانيا هي الأقصر بتاريخ بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. ومع انتقادهم إخفاقها في مهامها، يلقبها الصحفيون أيضًا بـ«مايبوت» أي «ماي الروبوت - ماي الألة»، بسبب الفتور الذي تبديه في تصريحاتها التي تكرر فيها مرارًا وبشكل آلي الخطاب نفسه.