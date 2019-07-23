عمران خان: ساعدنا الأميركيين في العثور على بن لادن

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض في واشنطن (ا ف ب)

صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الإثنين، بأن الاستخبارات الباكستانية قدمت لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم «القاعدة»، أسامة بن لادن وقتله.

وكانت باكستان تنفي أي علم لها بوجود أسامة بن لادن على أراضيها حتى مقتله في الثاني من مايو 2011 في منزله المحصن في أبوت أباد على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وأحرج مقتل بن لادن الحكومة الباكستانية، وأدى إلى توتر بين واشنطن وإسلام أباد.

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وأضاف عمران خان، وفق ما نقلت أيضًا «فرانس برس»: «شعرنا دائمًا في باكستان أننا حلفاء للولايات المتحدة ولو كانت لدينا معلومات عن أسامة بن لادن لقدمناها».

وردًّا على سؤال عما إذا كان يتفهم الشكوك في أن إدارة الاستخبارات الباكستانية سربت معلومات في هذا الشأن، قال عمران خان: «إن إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي مَن قدمت المعلومات التي سمحت (للأميركيين) بتحديد مكان أسامة بن لادن».

وأضاف: «إذا سألتم سي آي ايه (...) إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي مَن قدمت (المعلومات) عن مكان أولي بفضل معطيات هاتفية». ولم يعرف بوضوح ما يشير إليه عمران خان الذي لم يذكر تفاصيل إضافية.

ونفت باكستان باستمرار وجود بن لادن على أراضيها. لكن الجنرال الباكستاني المتقاعد أسد دراني الذي كان رئيس الاستخبارات بين 1990 و1992، ذكر في كتاب صدر في 2018 أن باكستان أبلغت واشنطن، على الأرجح، بمكان اختباء بن لادن «وادعت أنها لا تعرف شيئًا» لأن «التعاون مع الولايات المتحدة لشخص يعتبره كثير في باكستان بطلاً كان يمكن أن يحرج الحكومة».

وكان تقرير للحكومة الباكستانية أفاد في 2013 بأن بن لادن وصل إلى باكستان في ربيع أو صيف 2002 -أي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان- واستقر في أبوت أباد في أغسطس 2005.

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وأشار التقرير إلى فشل السلطات الرسمية في رصده، موضحًا أنه أُوقف مرة بسبب قيادته بسرعة وكان يحب وضع قبعة رعاة البقر.

وكان مسؤولان سابقان في الجيش الباكستاني صرحا لوكالة «فرانس برس» في 2015 بأن منشقًا عن الاستخبارات الباكستانية ساعد الولايات المتحدة في البحث عن بن لادن، لكنه نفى أن يكون البلدان عملا معًا.

ويزور عمران خان واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد؛ لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين، التي تشهد توترًا في أغلب الأحيان. وهي أول زيارة لبطل الكريكيت السابق إلى البيت الأبيض منذ انتخابه قبل عام في باكستان.