ترامب يعلن التوصل لاتفاق على الموازنة بين الديمقراطيين والجمهوريين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على موازنة ستعزز الإنفاق الفيدرالي وتعلّق العمل بسقف الدين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وغرّد ترامب بأنه «تم إبرام اتفاق» بين البيت الابيض وكبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب «على موازنة لعامين وسقف للاستدانة» دون معوقات يمكن أن تحرف هذا التشريع عن مساره، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

ووصف الرئيس الاتفاق بأنه «تسوية حقيقية»، لكن معارضة ظهرت بين أوساط الجمهوريين المحافظين لهذه التسوية خشية إضافة مئات مليارات الدولارات الى الدين العام.