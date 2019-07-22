بريطانيا ترد على إيران بقوة حماية أوروبية في الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 08:42 مساء

أعلنت بريطانيا أنها تخطط لتشكيل قوة بقيادة أوروبية لحماية الشحن البحري في الخليج بعد أن احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة ترفع العلم البريطاني في تصعيد خطير للتوترات في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ذلك عقب اجتماع وزاري طارئ عقد للردّ على حادثة الجمعة. وقال هانت أمام النواب البريطانيين «سنسعى الآن لتشكيل مهمّة حماية بحرية أوروبية لضمان العبور الآمن للطواقم والشحنات في هذه المنطقة الحيوية»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «سنسعى إلى تشكيل هذه القوة بالسرعة الممكنة .. ولن تكون جزءاً من سياسة الضغوط القصوى الأميركية على إيران». وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي. كما أعلن هانت أن سفينة حربية أخرى ارسلتها بريطانيا إلى مياه الخليج ستصل في 29 يوليو.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني الجمعة الماضي الناقلة ستينا إيمبيرو التي تملكها شركة سويدية وترفع علم بريطانيا لأنها لم تحترم «قانون البحار الدولي»، وهي رواية يرفضها البريطانيون.

وتحتجز السفينة وأفراد طاقمها البالغ عددهم 23 شخصاً قبالة ميناء بندر عباس جنوب إيران. وجاء احتجازها بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق وهي أراضٍ بريطانية تقع أقصى جنوب إسبانيا، تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» لثلاثين يوماً.

ويشتبه بأن تلك السفينة كانت تنقل نفطاً إلى سوريا وهو ما يعدّ خرقاً للعقوبات الأوروبية ضدّها، لكن تنفي إيران ذلك. واستولت عليها القوات البريطانية في 4 يوليو.

وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إنّ احتجاز إيران ناقلة النفط كان «إجراء قانونياً» ضرورياً «لضمان الأمن الإقليمي». واحتجزت ايران الناقلة بعد أن قالت إن السفينة لم ترد على نداءات استغاثة وأغلقت جهاز الارسال والاستقبال بعد أن صدمت قارب صيد.

إلا أن بريطانيا قالت إنّه لا دليل على حدوث التصادم وإن الناقلة كانت في المياه العمانية وجهاز الاستقبال كان يعمل. وأجرى هانت الأحد محادثات مع نظيريه الفرنسي والألماني الذي اتفق معه على أن «أمن مرور السفن من مضيق هرمز أولوية مطلقة للدول الأوروبية"، وفق الخارجية البريطانية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «القلق البالغ» بشأن هذه الخطوة، والاثنين قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «لا نريد مزيداً من التصعيد». ووقع عدد من الهجمات على ناقلات في مضيق هرمز منذ أمايو عندما عززت الولايات المتحدة تواجدها العسكري ردا على ما وصفته بمؤشرات على «تهديد قوي» من إيران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران تعليقًا على إعدامات التجسس: وقعوا في «فخ التأشيرة الأميركية»
دولى
وزير «تعليم الوفاق»: تراجع مرتبة الجامعات الليبية عالميًّا «غير منطقي»
ليبيا
سالفيني: فرنسا وألمانيا لا يمكنهما تحديد سياسات الهجرة الأوروبية منفردتين
دولى
باشاغا يكشف لـ«بوابة الوسط» مشروع تعديلات قانون «هيئة» الشرطة
ليبيا
كاركاتير حليم - مكافحة الفساد!
كاريكاتير
نقل زعيم المخدرات المكسيكي «إل تشابو» إلى سجن «الجحيم»
منوعات
الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
فرنسا تدعو إلى اجتماع مفتوح حول ليبيا والهجرة عبر «المتوسط»
ليبيا
قرصنة حساب شرطة لندن على «تويتر»
دولى
5.4 مليار دينار فائض الإنفاق: 74% للمرتبات والدعم.. والتنمية لا تتجاوز 5%
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مليون شخص يستعدون لـ«غزو» قاعدة عسكرية أميركية