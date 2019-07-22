ثلاثة جرحى بانفجار سيارة مفخخة بمدخل قاعدة غاو الفرنسية في مالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 08:34 مساء

انفجرت سيارة مفخخة بمدخل قاعدة غاو الفرنسية في شمال شرق مالي، مما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى فرنسيين وإستونيين، بحسب ما أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية.

وقال الناطق باسم رئاسة الأركان الكولونيل فريدريك باربري «وقع هجوم بسيارة مفخخة في الساعة 15,45 بالتوقيت المحلي عند مدخل القسم الفرنسي من معسكر غاو» الذي تتقاسمه قوة برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي «مينوسما» والقوات المالية، مشيراً إلى أنّ التفجير أسفر عن «إصابة ثلاثة عسكريين فرنسيين وإستونيين بجروح» ليست خطيرة، وفق «فرانس برس».

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