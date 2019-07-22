لندن تعلن عن خطة لشكيل قوة حماية أوروبية في الخليج

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أنّ بلاده ستسعى لتشكيل قوة حماية بحرية أوروبية في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز، مشدّداً في الوقت عينه على أنّ المملكة لا تسعى لمواجهة مع إيران.

وقال هانت أمام النواب البريطانيين «سنسعى الآن إلى تشكيل مهمّة حماية بحرية أوروبية لضمان العبور الآمن في آن معاً لأطقم السفن وسفن الشحن في هذه المنطقة الحيوية»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أنّ هذه القوة لن تكون «جزءاً من سياسة الولايات المتحدة للضغط على إيران»، مشدّداً على أننا «لا نسعى إلى مواجهة مع إيران».