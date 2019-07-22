بريطانيا تعلن ردها على إيران اليوم عقب «اجتماع أزمة» برئاسة ماي

ناقلة النفط البريطانية ستينا إيمبيرو قبالة سواحل أمستردام (ا ف ب)

تعلن المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، ردها على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وذلك بعد عقد اجتماع أزمة برئاسة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وإجراء استشارات مع الحلفاء الأوروبيين.

ترأست الزعيمة المحافظة، ابتداءً من الساعة 9:30 ت غ، اجتماع الأزمة الوزاري في داونينغ ستريت مقر الحكومة البريطانية، حيث تناقش مسألة «الحفاظ على أمن الملاحة في الخليج»، وفق «فرانس برس».

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وأعلن وزير الخارجية والمرشح لخلافة ماي، جيريمي هانت، أن السلطة التنفيذية ستبلغ البرلمان الإثنين بـ«التدابير» التي تعتزم المملكة المتحدة اتخاذها، لكن «الأولوية» تبقى «لإيجاد طريقة لمنع الوضع من التدهور».

تأتي هذه الموجة من التوتر في ظل ظروف سياسية شديدة الحساسية بالنسبة للبريطانيين، إذ تغادر تيريزا ماي، التي لم تنجح في تنفيذ «بريكست»، منصبها الأربعاء.

وأجرى هانت، الأحد، محادثات مع نظيريه الفرنسي والألماني اللذين اتفقا معه على أن «أمن مرور السفن من مضيق هرمز أولوية مطلقة للدول الأوروبية»، وفق الخارجية البريطانية.

سلسلة من الخيارات

وحول التدابير التي قد تتخذها المملكة المتحدة، مع مطالبتها الإفراج عن ناقلة النفط، قال وزير الدفاع توبياس إلوود: «إننا سندرس سلسلة خيارات»، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وعند سؤاله في مقابلة مع «بي بي سي» عن احتمال إقرار لندن تجميدًا للأصول، أعلن وزير المالية فيليب هاموند: «نحن نفرض أصلاً نطاقًا واسعًا من العقوبات ضد إيران، خصوصًا عقوبات مالية، لذا ليس واضحًا توافر إجراءات مباشرة أخرى يمكننا اتخاذها، لكننا بالطبع ندرس كل الخيارات».

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واحتجز الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، ناقلة «ستينا إيمبيرو»، التي يملكها سويدي لسبب أنها لم تحترم «قانون البحار الدولي»، وهي رواية يرفضها البريطانيون. وتُحتَجز السفينة وأفراد طاقمها البالغ عددهم 23 شخصًا قبالة ميناء بندر عباس جنوب إيران.

وجاء احتجازها بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق وهي أراضٍ بريطانية تقع أقصى جنوب إسبانيا، تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» لثلاثين يومًا. وتقول بريطانيا إن تلك السفينة كانت تنقل نفطًا إلى سورية، ما يعد خرقًا للعقوبات الأوروبية ضدها، لكن إيران تنفي ذلك.

القوة العسكرية

وأحيا احتجاز «ستينا إيمبيرو» وعجز البريطانيين في الحيلولة دون حصول ذلك النقاش داخل المملكة المتحدة حول قوتها العسكرية.

ورأى العميد البحري المتقاعد أليكس بورتون، في حديث لقناة «بي بي سي»، أنه «لا شك بأن تقليص (عتاد) البحرية الملكية منذ العام 2005، وخفض عدد مدمراتها وفرقاطاتها من 31 إلى 19 اليوم، كان له أثر على مدى قدرتنا على حماية مصالحنا في كافة أنحاء العالم».

ويتساءل كثر، وفق ما ذكرت «فرانس برس»، حول دوافع احتجاز «غريس 1»، الذي تمّ «بطلب» من الولايات المتحدة بحسب وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل.

وتساءل الصحفي باتريك كوكبرن، المتابع لشؤون الشرق الأوسط، في جريدة «ذي إندبندنت» حول «ما الذي كان يفكّر به السياسيون والمسؤولون البريطانيون حين أعطوا الضوء الأخضر لاحتجاز غريس 1؟».

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وأضاف: «هل كانوا يعتقدون حقًّا أن الإيرانيين لن ينتقموا لما يعتبرونه تصعيدًا خطيرًا في الحرب الاقتصادية الأميركية ضدهم؟».

وتوترت العلاقة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي في مايو 2018 من الاتفاق النووي الذي يضع حدودًا للبرنامج النووي الإيراني والمبرم في العام 2015. وتقع منطقة الخليج ومضيق هرمز التي يمر منها ثلث النفط المنقول بحريًّا في العالم، في صلب هذا التوتر.