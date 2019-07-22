بومبيو بختام جولة في أميركا اللاتينية: «نريد بقاء الناس في بلدانهم»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 11:10 صباحا
رئيس السلفادور ووزير الخارجية الأميركي (ا ف ب)

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ترغب في «أن يبقى الناس ببلدانهم».

وإثر لقاء استمر أكثر من ساعة في سان سلفادور بختام جولة قادته أيضًا إلى كل من الأرجنتين والإكوادور والمكسيك، أكد بومبيو والرئيس السلفادوري نجيب بو كيلة، أن التعاون بين الولايات المتحدة والسلفادور سيتعزز «بكل الطرق» من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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وقال بومبيو إن «الفقر والعصابات الإجرامية» هما السبب الرئيسي الذي يدفع السلفادوريين للهجرة. ويسلك 300 سلفادوري طريق الهجرة يوميًّا سعيًا وراء «الحلم الأميركي» وهربًا من الفقر والعنف والعصابات، بحسب تقديرات رسمية.

وأضاف بومبيو أن مكافحة حركات «الهجرة غير الشرعية تتطلب أن نعمل معًا، وأن يكون لدينا أمن أوسع على الحدود». وقبل مغادرة السلفادور، وقَّع بومبيو اتفاقًا الأحد لتأكيد الحفاظ على القاعدة الجوية الأميركية لمكافحة تهريب المخدرات، قرب مطار أوسكار أرنولفو روميرو الدولي.

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