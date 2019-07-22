نحو 100% نسبة المشاركة الرسمية بانتخابات محلية في كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 10:20 صباحا
ناخبون أمام قائمة مرشحين في تعاونية زراعية في جانغشون بمنطقة سادونغ خلال انتخابات مجالس الشعب المحلية في كوريا الشمالية (ا ف ب)

صوَّت الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في انتخابات محلية نُظِّمت في جميع مناطق البلاد الأحد، وقاربت نسبة المشاركة فيها مئة بالمئة، مثلما يُعلَن بعد كل انتخابات في هذا البلد.

وفي غياب أي منافسة، يرى المحللون أن عمليات الاقتراع هذه بمثابة تقليد يسمح للسلطات بتأكيد حصولها على تفويض شعبي وتعزيز الولاء للنظام، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وبلغت نسبة المشاركة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، 99.98%، بزيادة 0.01% عن الانتخابات المحلية السابقة العام 2015.

وأوضحت الوكالة أن وحدهم الناخين «الموجودين في الخارج أو العاملين في عرض البحر» لم يتمكنوا من التصويت، في حين أن «الناخبين الذين يعانون مشكلات على ارتباط بالسن أو المرض تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في صناديق اقتراع متحركة».

وتهدف هذه الانتخابات إلى ملء مقاعد الجمعيات على مستوى المحافظات والمدن والمناطق، ويصوت فيها عادة 99% من الناخبين تأييدًا لمرشحين وحيدين. وأدلى كيم جونغ أون بصوته في محافظة هامغ يونغ الشمالية، حيث صوت لمرشحين في منطقتين من المحافظة، بحسب الوكالة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي ترشح العام 2014 لـ«جمعية الشعب العليا» (البرلمان) وفاز بنسبة 100% من الأصوات في دائرة جبل بايكتو، وهو بركان يقع على الحدود الصينية ويعتبر المهد الأسطوري للشعب الكوري.

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