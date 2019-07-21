كوشنر يضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاقتصادية خلال جولة بالشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 09:50 مساء

قال مسؤول بالإدارة الأميركية، الأحد، إن غاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض الكبير سيرأس وفدًا أميركيًّا في جولة بالشرق الأوسط لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته المقترحة للتنمية الاقتصادية للفلسطينيين والأردن ومصر ولبنان التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع توقف كوشنر، وجيسون جرينبلات المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، وبريان هوك المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، وآفي بركويتس‭‭‭ ‬‬‬مساعد كوشنر في إسرائيل والأردن ومصر والسعودية وقطر ودولة الإمارات العربية، بحسب «رويترز».

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وسيغادر الوفد واشنطن أواخر هذا الشهر ويعود إليها أوائل أغسطس. وقال المسؤول إن الهدف من هذه الجولة «مواصلة الزخم الذي تولد في ورشة العمل في البحرين ووضع اللمسات الأخيرة على الجزء الاقتصادي من الخطة». وأضاف أن الوفد سيناقش أيضًا احتمال جعل مقر صندوق التنمية في البحرين.

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