إيران تشكر السعودية على الإفراج عن ناقلتها النفطية «هابينس 1»

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني، عباس موسوي، إن طهران تثمن جهود السعودية في سبيل إعادة سفينة إيرانية كانت رست في ميناء جدة في مايو بسبب مشكلات فنية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، شبه الرسمية، عن موسوي قوله: «تثمن إيران جهود سلطات السعودية وسويسرا وعُمان لضمان العودة الآمنة لناقلة النفط الإيرانية هابينس 1»، بحسب «رويترز».

وكانت شركة النفط الإيرانية أعلنت في الـ30 من أبريل الماضي، أن الناقلة «Happiness 1» رست في ميناء جدة بعد أن تعرضت غرفة المحركات فيها لتسرب مياه، حينما كانت تبحر في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، على بعد 70 كلم من مدينة جدة. وأدى العطل الفني لإعاقة حركة الناقلة، التي كان على متنها 26 شخصًا من أفراد الطاقم.

وأعلنت وكالة «واس» حينذاك أن الرياض تلقت طلبًا رسميًّا للمساعدة من طهران عبر بعثتها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي مطلع يوليو الماضي، ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية أن مسؤولين سعوديين يرفضون مغادرة السفينة للميناء رغم إتمام عمليات الإصلاح، مشيرة إلى أن الجانب السعودي يتقاضى من إيران 200 ألف دولار يوميًّا مقابل بقاء السفينة في جدة، وعزا المسؤولون السعوديون الاحتفاظ بالسفينة في الميناء لوجود خلاف بشأن سداد تكاليف الإصلاح.

في حين اعتبر مسؤولون إيرانيون أن عدم إخلاء سبيل الناقلة يعود لرغبة السعوديين باستغلال الوضع، واحتجاز السفينة كرهينة في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.