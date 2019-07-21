ترامب يطالب النائبات اللواتي هاجمهن بـ«الاعتذار لأميركا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 04:28 مساء

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، هجومه على أربع نائبات ديمقراطيات بعد هجمات الأسبوع الماضي وُصفت بـ«العنصرية»، وطالبهن بالاعتذار «عن الأمور الفظيعة (الكريهة) التي قلنها».

وكتب في تغريدة: «لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا»، في إشارة إلى ألكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب (ميشيغان)، وهن جميعًا من الأقليات، وفق «فرانس برس».

النائبات الديمقراطيات اللواتي هاجمهن ترامب يتهمنه بالترويج لـ«القومية البيضاء»

وأضاف: «عليهن الاعتذار لأميركا (وإسرائيل) على الأمور الفظيعة (الكريهة) التي قلنها. إنهن يدمرن الحزب الديمقراطي، ولكنهن نساء ضعيفات ويفتقرن إلى الثقة بالنفس ولا يمكنهن أبدًا تدمير أمتنا العظيمة». والنائبات الأربع من أصول لاتينية وعربية وصومالية وأميركية-أفريقية، وثلاث منهن وُلدن في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التغريدات بعد أسبوع من إثارة ترامب عاصفة من الغضب عندما هاجم النائبات في سلسلة من التغريدات وطالبهن بـ«العودة» إلى بلدانهن الام. وفي خطوة نادرة وجه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون «توبيخًا» لترامب الثلاثاء على «تصريحاته العنصرية» ضد النائبات المعروفات باسم «الفرقة».

ميشيل أوباما تتضامن مع النائبات الديمقراطيات ضد هجوم ترامب

وفي اليوم التالي هتف حشد في تجمع انتخابي لترامب في غرينفيل في كارولاينا الجنوبية بعبارة «أعيدوهن إلى بلادهن» أثناء مهاجمته النائبات مرة أخرى. ووصف أمام آلاف من انصاره في التجمع إلهان عمر وغيرها من الديمقراطيين بأنهم «يساريون يعتبرون أمتنا قوة الشرق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نقل زعيم المخدرات المكسيكي «إل تشابو» إلى سجن «الجحيم»
منوعات
الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
قرصنة حساب شرطة لندن على «تويتر»
دولى
5.4 مليار دينار فائض الإنفاق: 74% للمرتبات والدعم.. والتنمية لا تتجاوز 5%
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل القاص أحمد العنيزي
ثقافة وفن
«الوطنية للنفط»: توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية.. مبادرة سياسية للحل أم نواة انقسام جديد؟
ليبيا
«فرسان المتوسط» تستعد لـ «نسور قرطاج»
رياضة محلية
مفاجأة بجائزة أفضل لاعب في أمــم أفريقيا
رياضة عالمية
أمن طرابلس يكشف مصير مدير مركز الرقابة على الأغذية بعد أنباء عن اختطافه
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتبرها «نعمة إلهية».. رجل لم يغسل شعره منذ 40 عامًا