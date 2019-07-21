ترامب يطالب النائبات اللواتي هاجمهن بـ«الاعتذار لأميركا»

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، هجومه على أربع نائبات ديمقراطيات بعد هجمات الأسبوع الماضي وُصفت بـ«العنصرية»، وطالبهن بالاعتذار «عن الأمور الفظيعة (الكريهة) التي قلنها».

وكتب في تغريدة: «لا أعتقد أن النائبات الأربع قادرات على حب بلادنا»، في إشارة إلى ألكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب (ميشيغان)، وهن جميعًا من الأقليات، وفق «فرانس برس».

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وأضاف: «عليهن الاعتذار لأميركا (وإسرائيل) على الأمور الفظيعة (الكريهة) التي قلنها. إنهن يدمرن الحزب الديمقراطي، ولكنهن نساء ضعيفات ويفتقرن إلى الثقة بالنفس ولا يمكنهن أبدًا تدمير أمتنا العظيمة». والنائبات الأربع من أصول لاتينية وعربية وصومالية وأميركية-أفريقية، وثلاث منهن وُلدن في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التغريدات بعد أسبوع من إثارة ترامب عاصفة من الغضب عندما هاجم النائبات في سلسلة من التغريدات وطالبهن بـ«العودة» إلى بلدانهن الام. وفي خطوة نادرة وجه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون «توبيخًا» لترامب الثلاثاء على «تصريحاته العنصرية» ضد النائبات المعروفات باسم «الفرقة».

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وفي اليوم التالي هتف حشد في تجمع انتخابي لترامب في غرينفيل في كارولاينا الجنوبية بعبارة «أعيدوهن إلى بلادهن» أثناء مهاجمته النائبات مرة أخرى. ووصف أمام آلاف من انصاره في التجمع إلهان عمر وغيرها من الديمقراطيين بأنهم «يساريون يعتبرون أمتنا قوة الشرق».