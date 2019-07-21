شينزو آبي على بعد خطوة من غالبية مجلس الشيوخ الياباني

شينزو آبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب في قصر أكاساكا في طوكيو في 27 مايو 2019. (فرانس برس)

ضمّن التحالف الحاكم في اليابان غالبية مريحة في انتخابات تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ، ما يمكن رئيس الوزراء شينزو آبي من المضي قدما في مشروعه لتعديل دستور البلاد السلمي، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية ونقلت وكالة «فرانس برس».

ويتوقع أن يفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي (محافظ) بزعامة آبي بـ55 إلى 63 مقعدا من أصل 124 مطروحة للتجديد، هي نصف مقاعد مجلس الشيوخ، وفق تقديرات شبكة «إن إتش كي» العامة. أما شريكه «كوميتو» فسيفوز بـ12 إلى 14 مقعدا.

وبذلك سيكون بوسع الائتلاف الحاكم السيطرة مع أحزاب أخرى مؤيدة لتعديل الدستور، على 85 مقعدا في المجلس على أقل تقدير، تضاف إلى تلك التي يسيطر عليها التحالف الحاكم في نصف المجلس غير المطروح للتجديد.

وستكون لدى آبي غالبية الثلثين الضرورية لمراجعة الدستور السلمي الذي لم يدخل عليه أي تعديل منذ اعتماده عام 1947. ويطمح رئيس الوزراء لتعديل عدة بنود وخصوصا إدراج وجود قوات مسلحة وطنية، ويأمل أن يكون من الممكن فتح هذا النقاش الذي يثير انقساما كبيرا في اليابان بعد الانتخابات.

وفي حال تأكد فوز آبي (64 عاما)، فسيكون بوسعه البقاء في منصب رئاسة الوزراء حتى نهاية ولايته الثالثة على رأس الحزب في 2021. وسيصبح في نوفمبر رئيس الحكومة لأطول فترة في هذا المنصب في اليابان، متخطيا فترة ولاية تارو كاتسورا الذي بقي في هذا المنصب ثلاث ولايات من 1901 إلى 1913.

وهذا ما سيعزز تفويضه قبل زيادة أساسية لضريبة الاستهلاك لاحقا هذه السنة، وبموازاة مفاوضات تجارية مع واشنطن.

وبدأت عمليات التصويت في الساعة 7:00 (22:00 ت غ السبت) على أن تعلن النتائج الأولية بشكل واضح بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 20:00 (12:00 ت غ).

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة المشاركة قد تكون أدنى من 50%، إي أقل بفارق كبير من النسبة الاعتيادية، ولو أن حوالي 17 مليون ناخب من أصل مئة مليون مسجلين أدلوا بأصواتهم قبل الأحد من خلال نظام التصويت المبكر.

تعديل الدستور

وسعى ائتلاف آبي خلال الحملة الانتخابية للفوز بتأييد الناخبين لزيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10% لاحقا هذه السنة، ضمن جهوده للحد من نفقات الضمان الاجتماعي الطائلة في مجتمع يعاني من ظاهرة الشيخوخة السكانية.

ويأمل آبي، وفق ما ذكرت «فرانس برس»، أن يتمكن ائتلافه ومجموعة من المحافظين من أحزاب معارضة صغرى، من الفوز ما سيمنحه الدعم الضروري للمضي قدما في خططه لتعديل بنود الدستور المتعلقة بالقوات العسكرية.

وتعهد آبي في وقت سابق هذا الشهر بـ«إدراج دور قوات الدفاع الذاتي بوضوح في الدستور» الذي يحظر على اليابان في صيغته الحالية القوات المسلحة والدخول في حرب.

ويحظى الدستور الذي فرضته الولايات المتحدة على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، بتأييد شعبي واسع، لكنه يواجه معارضة من القوميين أمثال آبي، الذين يعتبرونه متقادما وبمثابة عقاب لليابان.

وقال نيشيكاوا «بما أن الترجيحات تشير إلى فوز الائتلاف الحاكم بالانتخابات، يتركز الاهتمام الآن على ما إذا كان بوسع القوى المؤيدة لمراجعة الدستور الحصول على غالبية الثلثين». غير أنه يجب طرح أي تعديل دستوري في استفتاء وطني.