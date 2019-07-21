إعلان رئيس وزراء بريطانيا الجديد الثلاثاء.. هل يحسم أمر بريكست؟

المرشحان لرئاسة الوزراء البريطانية جيريمي هانت وبوريس جونسون (ا ف ب)

ينتهي الثلاثاء المقبل سباق رئاسة وزراء بريطانيا باختيار خلف لتيريزا ماي، فيما يبدو أن الأوفر حظا للفوز بالمنصب هو بوريس جونسون الخارج عن المألوف والمثير للجدل، بينما يعزز وصوله إلى السلطة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

يواجه النائب البالغ من العمر 55 عاما في هذا السباق على السلطة جيريمي هانت (52 عاما) الذي خلفه في وزارة الخارجية. وما لم تحصل مفاجأة كبرى، سيفوز جونسون في السباق، فهو الأول في استطلاعات الرأي والمفضل في المراهنات ولدى قاعدة حزب المحافظين.

ويعود إلى 160 ألف عضو في حزب المحافظين أن يختاروا بين جونسون وهانت. ويجري التصويت الإثنين بشكل مغلق قبل أن يكشف عن النتائج صباح الثلاثاء. ويعين الفائز رئيسا لحزب المحافظين وعليه الأربعاء أن يزور الملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه تشكيل حكومة.

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ومهمة رئيس الوزراء الجديد الكبرى هي أن ينجح حيث أخفقت ماي، أي تطبيق بريكست في بلد لا يزال منقسما بعمق حول المسألة بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016.

وتقول «فرانس برس» إن ذلك انعكس في نزول عشرات الآلاف من الأشخاص السبت إلى شوارع لندن ليقولوا «نعم لأوروبا» و«لا لبوريس». وأعد المحتجون بالونا طائرا على هيئة جونسون، يسخر من تسريحة شعره الأشقر.

وقال مايكل فاولر أحد المتظاهرين، مرتديا قبعة بألوان العلم الأوروبي إن بوريس «يقول أي كلام، ويعد بأي شيء، ويفعل ما يحلو له».

ويرى بوريس جونسون شخصية باعتباره غريبة الأطوار معروف بتصرفاته المندفعة وغير المألوفة، يثير مشاعر عداوة عميقة عند معارضي بريكست، الذين يرى العديد منهم أن نشاطه لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أشهر من استفتاء العام 2016 كان وسيلة لإشباع طموحاته الشخصية.

خروج وإن كان دون اتفاق

ليفوز في هذا السباق، يلعب جونسون ورقة منقذ بريكست الذي كان مقررا في البداية بتاريخ 29 مارس قبل إرجائه إلى 31 أكتوبر، كما يفاخر بعزمه و«تفاؤله» بقوله: «حيث توجد الإرادة، يوجد حل». ويؤكد أن بريكست سيحصل في 31 أكتوبر حتى ولو لزم الأمر خروجا دون اتفاق إذا رفض الاتحاد الأوروبي إعادة فتح المفاوضات، كما سبق أن أعلن.

وتسبب مخاوف خروج دون اتفاق، الذي يعني عودة للقيود الجمركية مع دول الاتحاد الأوروبي، بانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع الذي وصل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو.

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وتلقى جونسون مرة جديدة هذا الأسبوع دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال: «أحب بوريس جونسون كثيرا، لقد تحدثت إليه أمس، أعتقد أنه سيقوم بعمل ممتاز»، مهاجما في الوقت نفسه ماي: «التي قامت بعمل سيئ جدا بشأن بريكست».

وبمواجهة جونسون، يبرز هانت صورته كرجل أعمال سابق ويقدم نفسه على أنه مرشح جدي ليظهر أن شخصيته تتناقض مع شخصية منافسه.

وقال وزير الخارجية، الذي انشغل في عطلة نهاية هذا الأسبوع بالتوتر مع إيران، إنه «سيسمح» بإرجاء بريكست «لبضعة أيام» إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل. وأكدت ماي التي ستجلس على مقاعد البرلمان كنائبة بعد اختيار خلف لها، في حديث مع جريدة «ديلي إكسبرس» أنها ستكون «وفية تماما» لرئيس الوزراء الجديد، حتى ولو فاز بالمنصب جونسون الذي انتقد ماي باستمرار.