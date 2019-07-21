أكثر من ألف إطفائي يكافحون حرائق بوسط البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 12:40 مساء
مروحية ترش المياه لإخماد حريق في منطقة مونشيكي جنوب البرتغال (ا ف ب)

أصيب ثمانية أشخاص بجروح في حرائق اندلعت في منطقة جبلية وسط البرتغال، يكافح نيرانها أكثر من ألف رجل إطفاء، وهي المنطقة نفسها حيث سقط أكثر من مئة قتيل في حرائق مماثلة العام 2017.

وقال قائد الدفاع المدني في منطقة الوسط، لويس بيلو كوستا، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» إن أحد الجرحى مدني إصابته خطيرة، بالإضافة إلى ثلاثة من رجال الإطفاء أصيبوا في حادث اصطدام بين سيارتين.

وحوالي الساعة الثالثة (02:00 ت غ) كان أكثر من 1100 رجل إطفاء و400 آلية يعملون على مكافحة ألسنة اللهب، كما ورد على موقع الدفاع المدني.

وقال الجيش إنه سيرسل تعزيزات أيضا. وقال في بيان إن رئاسة الأركان سترسل عشرين جنديا وأربع آليات من أجل «فتح طرق تسهيلا لوصول رجال الإطفاء» إلى المكان. وأرسلت حوالي عشرين طائرة ومروحية السبت لكنها توقفت عن التحليق في هذه المنطقة التي تغطيها الغابات، وكان 114 شخصا قتلوا فيها في موجتين من الحرائق المدمرة في يونيو ثم أكتوبر 2017.

وما زالت البرتغال تحت صدمة هذه الحرائق، وتبذل فرق الإطفاء جهودا شاقة لتجنب تكرارها. وكانت حرائق الغابات التي تؤجهها رياح قوية تتقدم بعد ظهر السبت على ثلاث جبهات في مناطق يصعب الوصول إليها في كاستيلو برانكو على بعد مئتي كيلومتر شمال لشبونة.

وقال الكومندان بيلو كوستا إن أحد هذه الحرائق تم تطويقه بنسبة تسعين بالمئة، لكن الثاني في منطقة فيلا دي ري يثير قلقا أكبر. وتم إخلاء بضعة قرى في إجراء وقائي. وعبر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن «تضامنه مع مئات الأشخاص الذين يكافحون ظاهرة الحرائق»، وذلك في رسالة نشرت على موقع الرئاسة.

وانخفضت درجات الحرارة في أجزاء من غرب أوروبا الأحد، مما منح متنفسا لسكان المناطق التي اجتاحتها موجة حر شديدة لنحو أسبوع.

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