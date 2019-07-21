مسؤول إيراني: التحقيق حول ناقلة النفط البريطانية يعتمد على «طاقمها»

ناقلة النفط التي تحمل العلم البريطاني جنوب إيران (بوابة الوسط)

أعلن مسؤول إيراني محلي في قطاع الملاحة، الأحد، أن سرعة التحقيق حول ناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران الجمعة «تعتمد على تعاون طاقمها»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان (جنوب) مراد عفيفي بور إن «التحقيق (...) يعتمد على تعاون طاقم السفينة وعلى إمكاناتنا في الوصول إلى الأدلة الضرورية للنظر في القضية»، وذلك في مقابلة مع قناة «برس تي في» الحكومية الناطقة بالإنجليزية.

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وأكد أن أفراد الطاقم الـ23 هم على متن الناقلة و«بصحة جيدة». و18 منهم هم من الهند ومن ضمنهم القبطان، والخمسة الآخرون من الفلبين وروسيا ولاتفيا.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني الجمعة في مضيق هرمز الناقلة «ستينا إيمبيرو» التي يملكها صاحب سفن سويدي وترفع راية بريطانيا. وتقول السلطات الإيرانية إن الناقلة احتجزت لـ«عدم احترامها قانون البحار الدولي».

ونقلت وكالة الأنباء فارس في وقت سابق عن عفيفي بور قوله إن الناقلة «اصطدمت بسفينة صيد» قامت بـ«الاتصال بالناقلة لكن لم تتلق ردا». وأضاف أن سفينة الصيد أبلغت حينها إدارة الموانئ في هرمزكان التي فتحت تحقيقا حول «أسباب الحادث» بموجب «القانون الدولي».

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ودعت فرنسا وألمانيا، السبت، السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن الناقلة، فيما رأت برلين أن «احتجازها يشكل تصعيدا إضافيا لوضع متوتر أصلا»، وذلك بعدما نددت واشنطن بما اعتبرته «تصعيدا للعنف من جانب طهران».

وأعربت وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي عن قلقها البالغ إزاء احتجاز طهران ناقلة النفط، وحذرت بأن «هذا التطور يفاقم مخاطر حصول تصعيد جديد في ظل التوتر الشديد القائم».