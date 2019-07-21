السلفادور ستطالب بومبيو بالمساعدة في التنمية لمنع الهجرة إلى أميركا

رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة (الإنترنت)

مساعدة أميركية من أجل تنفيذ برامج التنمية سيطلبها رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد، وذلك حتى لا يحتاج السلفادوريون إلى الهجرة بحثا عن «الحلم الأميركي»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ويدفع البؤس وعنف العصابات الإجرامية سنويا عشرات آلاف السلفادوريين إلى الهجرة.

والجمعة، قال الرئيس الشاب الذي تولى منصبه في الأول من يونيو: «نحن متفقون على أنه يجب علينا تطوير الفرص في السلفادور حتى لا يحتاج مواطنونا إلى الهجرة».

وبالنسبة إلى الرئيس السلفادوري فإن الازدهار والأمن هما المفتاحان اللذان سيجعلان السلفادوريين يودون البقاء في البلاد. ووفقا له، فإن ما بين 300 و400 سلفادوري يسلكون طريق الهجرة يوميا سعيا وراء «الحلم الأميركي». وقال أبو كيلة «خلق وظيفة هنا (هو أمر) يعني ثلاثة مهاجرين أقل على حدود الولايات المتحدة».

ورحب أبو كيلة بزيارة بومبيو، معتبرا أن بلديهما يتقاسمان «المخاوف» نفسها المتعلقة بقضايا الهجرة. وقال إن الأميركيين «لا يريدون السلفادوريين هناك (في الولايات المتحدة)، ونحن نريدهم أن يبقوا هنا».

ومن المقرر أن يوقع بومبيو وأبو كيلة اتفاقا الأحد لتأكيد الحفاظ على القاعدة الجوية الأميركية لمكافحة تهريب المخدرات. ويصل بومبيو الأحد السلفادور في إطار جولة بدأها الجمعة في الأرجنتين وستقوده أيضا إلى الإكوادور والمكسيك.