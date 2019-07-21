«ديلي تليغراف»: بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إيران ردًا على احتجاز ناقلة النفط

وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت (رويترز)

ذكرت جريدة «ديلي تليغراف»، أن وزراء بريطانيين يخططون لفرض عقوبات على إيران بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج.

وأضافت الجريدة أن من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت إجراءات دبلوماسية واقتصادية يوم الأحد بما في ذلك احتمال تجميد أصول ردا على الواقعة، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

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وقالت الجريدة إن بريطانيا قد تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.