15 قتيلاً في انفجار كبير بمصنع للغاز في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 08:41 مساء

أعلنت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، السبت، مقتل 15 شخصًا في انفجار هائل وقع في مصنع للغاز وسط الصين.

وذكرت جريدة «الشعب» أن الانفجار أسفر أيضًا عن إصابة 15 شخصًا بجروح خطيرة، فيما أُصيب آخرون بجروح أقل خطورة، وفق «فرانس برس».

ووقع الانفجار قرابة الساعة 17.45 (19.45 ت غ) في ورشة لمصنع مجموعة «هينان كول غاز» في منطقة ييما في مدينة سانمينشيا على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب بكين، حسبما ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة».

ونقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة» عن السلطات المحلية قولها إن الانفجار طال وحدة فصل الهواء، ولكن ليس منطقة خزانات الغاز. وتوقف المصنع عن العمل. وأدى الانفجار إلى تحطم الزجاج والأبواب في مبانٍ في دائرة شعاعها ثلاثة كيلومترات. وكتب التلفزيون الحكومي على حسابه على شبكة «ويبو» للتواصل الاجتماعي أن «بعض الأبواب الواقعة في الداخل سقطت بفعل الانفجار».

وبث التلفزيون تسجيلات فيديو يظهر فيها دخان رمادي كثيف، ونوافذ مبانٍ مكسرة وحطام على الأرض، بينما يبدو الناس في حال هلع، وأطباء يقفون بالقرب من جرحى.

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