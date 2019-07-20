ميشيل أوباما تتضامن مع النائبات الديمقراطيات ضد هجوم ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 06:32 مساء

شاركت السيدة الأميركية الأولى السابقة، ميشيل أوباما، الديمقراطيين موقفهم في أعقاب هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أربع نائبات من الأقليات العرقية قائلة: «هناك مكان لنا جميعًا».

وقالت أوباما: «ما يجعل بلادنا عظيمة حقًّا هو تنوعها سواء وُلدنا هنا أو لجأنا إلى هنا، فهناك مكان لنا جميعًا»، دون أن تأتي على ذكر ترامب، وفق «فرانس برس».

وأضافت: «علينا أن نتذكر أنها ليست أميركا الخاصة بي أو أميركا الخاصة بك». وتعرض الرئيس الأميركي لانتقاد شديد بعد هجمات كلامية ضد نائبات ديمقراطيات يتحدرن من أقليات بينهن إلهان عمر التي دعاها إلى «الرحيل» من الولايات المتحدة «إذا كانت لا تحب هذا البلد».

وفي خطوة نادرة، انتقد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الثلاثاء، ترامب بسبب «تعليقاته العنصرية». وهتف أنصار ترامب، مساء الأربعاء، خلال أحد تجمعاته «اطردوها!»، مشيرين إلى النائبة إلهان عمر، إحدى أول مسلمتين تنتخبان في الكونغرس.

ورددوا خلال تجمعهم في غرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية، الأربعاء، «اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى». وصرح الرئيس الأميركي للصحفيين في المكتب البيضاوي في اليوم التالي بأنه لم يكن راضيًا عن الهتافات التهكمية.

لكن لقطات تلفزيونية أظهرت كيف ترك الهتافات تستمر لأكثر من 10 ثوانٍ قبل أن يستأنف حديثه. وفي حديثه للصحفيين خارج البيت الأبيض الجمعة، رد ترامب لدى سؤاله عن الهتافات: «هؤلاء أناس لا يمكن تصديقهم، هؤلاء وطنيون لا يمكن تصديقهم».وأضاف، مشيرًا إلى إلهان عمر «إنها محظوظة لأن تكون حيث هي».

وحض ترامب الجمهوريين على تخفيف حدة خطابهم، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الهجمات ضد النائبات ستكون محور استراتيجيته لإعادة انتخابه العام 2020، رغم خطر إثارة التوترات العرقية وتوسيع الهوة الحزبية.

وردت إلهان عمر، الخميس، على ترامب قائلة: «إنني مقتنعة بأنه فاشي». وأضافت «كابوس (دونالد ترامب) هو أن يرى لاجئة صومالية تدخل الكونغرس». وتابعت: «سنكون دائمًا كابوسًا بالنسبة إلى هذا الرئيس لأن سياسته كابوس بالنسبة الينا».

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