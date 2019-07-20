بركان «إيتنا» يثور مجددًا في صقلية

أعلن المعهد الإيطالي للجيوفيزيا وعلم البراكين، ثورانًا جديدًا لبركان إيتنا بداية من ليل الجمعة السبت، مع انفجارات وتدفقات للحمم البركانية من إحدى فتحاته الموجودة في المنطقة الجرداء من قمة البركان الكائن في صقلية.

وأوضح المعهد في بيان إن النشاط البركاني متقطع مع تدفق حمم بركانية على قسمه الجنوبي الشرقي، المعروف باسم وادي الثور، على طول 1،5 كلم من نقطة الانبعاث، وفق «فرانس برس».

وبلغ النشاط البركاني أقصاه عند منتصف الليل، ودفع إلى إغلاق مطارين في مدينة كاتانيا بسبب ارتفاع انبعاثات الرماد في الأجواء. وأعيد فتح المطارين جزئيًا صباح السبت. وذكر المعهد أن الفتحة الجنوبية الشرقية كانت دخلت في مرحلة من النشاط ابتداءً من 14 يوليو.

ويعد إيتنا الواقع على ارتفاع 3300 متر، أهم بركان ناشط في أوروبا، مع حالات ثوران متواترة منذ 2700 سنة على الأقل. ويعود ثورانه الأخير الكبير إلى شتاء 2008-2009.