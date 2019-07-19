لندن تعلق على احتجاز إيران ناقلتي نفط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 10:31 مساء
لقطة من فيديو تعرض صورة جوية للسفن الحربية التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني (ارشيفية:رويترز)

أعلنت بريطانيا أنّ إيران احتجزت الجمعة ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة هذا العمل «غير مقبول» و«مقلق للغاية».

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» «أنا قلق للغاية من مصادرة سفينتين بحريتين من قبل السلطات الإيرانية في مضيق هرمز»، مؤكداً أنّ «أعمال الاحتجاز هذه غير مقبولة».

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم (الجمعة)، أنه احتجز ناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبيرو» لدى عبورها مضيق هرمز.

ولا يعلم حتى الآن إذا ما كانت الناقلة الأخرى صادرتها إيران التي لم تؤكد إلا مصادرة ناقلة واحدة.

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