أول تعليق من ترامب على المرشح لخلافة رئيسة وزراء بريطانيا

دونالد ترامب في البيت الابيض في واشنطن في 19 يوليو 2019 (ا ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنّه تباحث مع المرشّح لخلافة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، مشيرا إلى قناعته بأنه سيقوم بـ«عمل ممتاز» في دوانينغ ستريت.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الرئيس الأميركي ترامب قوله في المكتب البيضاوي «أحب بوريس جونسون، تحدثت إليه بالأمس، أعتقد بأنّه سيقوم بعمل ممتاز»، وقال إنّه مقتنع بأنّ «علاقات ممتازة» ستكون بينهما.

وأضاف «أعتقد أنّ رئيسة الوزراء السابقة قامت بعمل سيء للغاية بشأن بريكست»، مكرراً بذلك انتقاداته تجاه تيريزا ماي.

وتابع الرئيس الأميركي الذي تأثرت علاقته بلندن مؤخراً نتيجة تسريب وثائق دبلوماسية بريطانية تنتقده، قائلا «كارثة ولا يوجد سبب ليكون الحال كذلك (...) أعتقد أنّ بوريس سيحل المسألة».

وقال «لطالما أحببت بوريس. إنّه شخص مميز، ويقولون أيضاً إنني شخص مميّز، نحن نتفق جيدًا».