البرازيل ترفض تزويد سفينتين إيرانيتين بالوقود خشية العقوبات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 07:40 مساء
محطة تابعة لمجموعة بتروبراس البرازيلية في مونتيفيديو في الأوروغواي، 17 يوليو 2019 (ا ف ب)

أعلنت المجموعة النفطية البرازيلية «بتروبراس» الجمعة رفضها تزويد سفينتي شحن إيرانيتين عالقتين منذ بداية يونيو في البرازيل، بالوقود خشية العقوبات الأميركية.

وبررت «المجموعة» المدرجة في بورصة نيويورك قرارها في بيان موجّه إلى المستثمرين، نقلته «فرانس برس» بأنّ الشركة المالكة للسفينتين الإيرانيتين موجودة على «لائحة سوداء» صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي-اوفاك.

وقالت المجموعة إنّه في حال «تزويدها السفينتين بالوقود، فإنّها ستواجه خطر إدراجها على نفس اللائحة، ما سيرتّب اضراراً فادحةً».

وأكد مصدر يعمل في سلطات المرافىء لـ«فرانس برس» أنّ السفينتين «بافند وترميه» العائدتين إلى الشركة الإيرانية «سابيد شيبينغ» موجودتان في ميناء في باراناغوا (جنوب)، تباعا منذ 8 و9 يونيو.

ووفق موقع "جي1" الإخباري، فإنّ السفينتين كانتا محملتين بمادة اليوريا، وهي مكوّن كيميائي يستخدم في المبيدات، وكان يفترض بهما الإبحار بعد تحميل الذرة البرازيلية.

وأكدت «بتروبراس» أنّ «ثمة مصدرين آخرين للوقود في البرازيل»، رغم أنّ هذه الشركة العمومية تهمين على سوق الطاقة.

وأشار موقع «جي1» إلى أنّ المحكمة العليا في البرازيل ألغت حديثا قرارا قضائيا يجبر «بتروبراس» على توفير الوقود للسفينتين.

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