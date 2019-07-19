بدء محاكمة قناص «أميركي» التحق بـ«تنظيم الدولة» في سوريا

صورة وزعتها قناة روناهي التلفزيونية الكردية تظهر فيها راية قوات سوريا الديموقراطية الصفراء في 23 مارس 2019 (ا ف ب)

وجّهت محكمة في نيويورك الجمعة الاتهام إلى جهادي أميركي التحق بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا؛ قاتل كـ"قناص" ومن ثم أصبح "أميرًا" في التنظيم المتطرف، بحسب ما أعلنت وزارة العدل.

ونقلت «فرانس برس» عن العدل الأميريكية قولها- في بيان- إنّ رسلان مرادوفيتش أساينوف الذي ولد في كازاخستان وحصل لاحقًا على الجنسية الأميركية وجّهت إليه اتّهامات عدّة بينها خصوصًا «تقديم دعم مادي» إلى «منظمة إرهابية أجنبية».

وكان هذا الجهادي اعتقل في سوريا على أيدي قوات سوريا الديمقراطية التي سلمته «مؤخرًا» إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «أف بي آي».

ومن المقرّر أن يمثل المتّهم أمام المحكمة بعد ظهر الجمعة، بحسب ما أوضحت الوزارة في بيانها.