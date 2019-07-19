كوري جنوبي يحرق نفسه أمام السفارة اليابانية في سول

عناصر الإغاثة والإطفاء ينقلون رجلاً أحرق نفسه أمام السفارة اليابانية في سول (ا ف ب)

توفي رجل كوري جنوبي، الجمعة، بعدما أحرق نفسه أمام السفارة اليابانية في سول، وسط خلافات تجارية ودبلوماسية مستمرة بين سول وطوكيو بشأن مسألة العمل القسري الذي فرضته اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

والرجل وهو في السبعينات من العمر، أضرم النار داخل سيارته أمام مبنى السفارة. وتوفي لاحقًا في المستشفى الذي نُقل إليه للعلاج. وعُثر على 20 عبوة غاز في سيارته، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن السلطات.

وكان الرجل تحدث هاتفيًا إلى أحد معارفه أثناء توجهه من منزله إلى السفارة اليابانية صباح الجمعة، وقال لذلك الشخص إنه «سيضرم النار» بنفسه بسبب «عداوته لليابان»، حسب ما أعلن ضابط شرطة في مركز جونغنو في طوكيو لـ«فرانس برس». وقال الضابط: «أبلغنا أفرادًا من الأسرة أيضًا أن حماه كان من ضحايا العمل القسري الذي فرضته اليابان خلال الحرب».

وتزامنت الحادثة مع استدعاء وزير الخارجية الياباني لسفير كوريا الجنوبية في طوكيو على خلفية الخلاف الذي يقول المحللون إنه قد يضرب أسواق التكنولوجيا في العالم. وأعلنت اليابان الشهر الماضي فرض قيود صارمة على صادرات حيوية لصناعة الهاتف الذكي والرقائق الرائدة في سول، في تصعيد للخلافات المستمرة.

وحض الوزير تارو كونو سول على «اتخاذ خطوات تصحيحية فورًا» بعد أن أمرت المحكمة العليا الكورية الجنوبية شركات يابانية استخدمت العمل القسري قبل عقود، بالتعويض للضحايا.

وتقول اليابان إن القضية تمت تسويتها بموجب اتفاقية وقعت في أعقاب تطبيع العلاقات مع كوريا الجنوبية والتي تضمنت صفقة قروض. وحذرت طوكيو أيضًا من أنها ستتخذ «تدابير ضرورية» غير محددة ردًا على ذلك. وردًا على تصريحات كونو شددت وزارة الخارجية في سول على أن تقوم طوكيو «ببذل جهود لتخفيف ألم» الضحايا الكوريين من أجل «حل الخلاف حقًا».

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وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية إن تصريحات اليابان عن أن كوريا الجنوبية تنتهك القانون الدولي «خاطئة» وحضت طوكيو على «إلغاء إجراءات التصدير التقيدية غير المبررة ووقف التصريحات والتدابير التي من شأنها تصعيد الوضع».

وقاحة بالغة

وطلبت طوكيو من كوريا الجنوبية إجراء اجتماع تحكيمي بحلول الخميس لحل المسألة. والجمعة استدعى كونو السفير الكوري الجنوبي لدى اليابان وعبر له عن «الأسف الشديد» لانقضاء المهلة. وقال كونو خلال لقاء مشحون مع السفير: «نطالب بشدة الحكومة الكورية الجنوبية باتخاذ تدابير تصحيحية».

كما ندد كونو بسول، ووصف بـ«الوقح جدًا» مواصلتها اقتراح إنشاء صندوق تعويضات مشترك لضحايا العمل القسري، تقوم بإنشائه شركات يابانية وكورية جنوبية بشكل طوعي. وأثارت الخطوة غضبًا في سول ومخاوف على الصعيد الدولي بشأن تأثير ذلك على سلسلة التزويد التكنولوجية العالمية، واحتمال ارتفاع الاسعار بالنسبة للمستهليكن.

وتقول طوكيو إن إجراءاتها كانت ضرورية بسبب «غياب الثقة» في العلاقات مع كوريا الجنوبية، متهمة سول في نفس الوقت بعدم التعاطي بشكل صحيح مع صادرات المواد الحساسة من اليابان. وهددت سول باللجوء إلى منظمة التجارة العالمية وحضت في نفس الوقت واشنطن على التدخل.

وتشهد العلاقات بين الحليفين الأميركيين توترًا على خلفية قضايا متعلقة بالحكم الاستعماري الياباني من 1910 إلى 1945 لشبه الجزيرة الكورية. غير أن الأحكام القضائية الأخيرة والقيود التي فرضت على الصادرات، دفعت بالعلاقات إلى أدنى مستوى لها في سنوات.