وزير في إدارة ترامب يؤكد: وضع الأطفال المهاجرين تحسن

وزير الأمن الداخلي الأميركية بالوكالة كيفن ماكالين في الكونغرس (ا ف ب)

أكد وزير الأمن الداخلي بالوكالة في إدارة الرئيس الأميركي، الخميس، أن وضع المهاجرين الأطفال تحسن على الحدود الجنوبية، مثيرًا بذلك استياء المعارضة الديمقراطية التي اتهمته «بتجميل» الواقع.

وقال كيفن ماكالين، خلال جلسة استماع في الكونغرس وفق ما أوردت «فرانس برس»، إن «الوضع أفضل بكثير بالنسبة للأطفال على الحدود اليوم».

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وأضاف أن الأموال التي تم الإفراج عنها بسرعة من قبل البرلمانيين في نهاية يونيو لمواجهة أزمة المهاجرين، سمحت بخفض عدد الأشخاص المحتجزين من قبل حرس الحدود من عشرين ألفًا في أوجها في يونيو إلى أقل من عشرة آلاف اليوم.

وقال ماكالين، أمام لجنة في مجلس النواب حيث يشكل الديمقراطيون غالبية، إن القاصرين الذين لا يرافقهم بالغون، فلم يعد عددهم يتجاوز الـ350 مقابل 2700 في يونيو.

ويفترض، وفق ما نقلت «فرانس برس»، أن ينقل حرس الحدود هؤلاء الأطفال إلى منشآت تديرها مؤسسات للخدمات الاجتماعية.

وشكك رئيس لجنة الإشراف والإصلاح الديمقراطي إيليجا كامينغز في شهادة ماكيلان واتهمه «بتجميل» الواقع. وقال: «أتساءل ما إذا كان هناك نقص في التعاطف». ورد وزير الأمن الداخلي بالوكالة أن العاملين «يقومون بما في وسعهم».

لكن كامينغز انفجر قائلاً: «ماذا يعني ذلك حين لا يستطيع طفل الاستحمام؟ إلى أين وصلنا؟ (...) إنهم بشر». ورد ماكالين بالقول إن العاملين يسمحون للأطفال بالاستحمام ويقومون بغسل ملابسهم.

وأضاف أن تقريرًا لمنظمة غير حكومية يتحدث عن عدم وجود فراشي أسنان أو حمامات في مركز احتجاز بالقرب من ال باسسو «لا يستند إلى وقائع».

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وتواجه الولايات المتحدة زيادة في عدد المهاجرين الذي يصلون إلى حدودها. ويبلغ عدد الذين يتم توقيفهم شهريًا منذ مارس مئة ألف شخص بينهم العديد من العائلات أو الأطفال الذين لا مرافقين لهم.

ومراكز الاحتجاز مكتظة وقد وصفت العديد من التقارير الظروف الصعبة للمهاجرين الذين يضطرون للنوم أرضًا في داخلها.