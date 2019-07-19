فقدان أربع شابات أعضاء في أوركسترا نسائية أفغانية في سلوفاكيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 10:55 صباحا
شابات أعضاء في أوركسترا زهرة الأفغانية خلال حفلة في الكنيسة الإنجيلية الألمانية في مودرا بغرب سلوفاكيا (ا ف ب)

فقد أربع شابات أعضاء في أول أوركسترا أفغانية نسائية بالكامل، لم يعدن إلى فندقهن منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد مشاركتهن في مهرجان، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن الشرطة السلوفاكية، التي قالت إنها لا تزال تبحث عنهن.

وتحمل أول أوركسترا أفغانية نسائية اسم «زهرة» وتضم 35 شابة وفتاة. وقد قدمت عرضًا السبت في مهرجان محلي في ترينسين التي تبعد نحو 130 كيلومترًا شمال براتيسلافا والقريبة من الحدود التشيكية.

وقالت الشرطة إن أربعة من أعضاء الفرقة فقدن في 14 يوليو. وقال بافل كودليتسكا الناطق باسم شرطة منطقة ترينسين لـ«فرانس برس» الخميس: «يمكنني أن أؤكد أن عمليات البحث عن فتاتين وبالغتين من أفغانستان جارية».

وأضاف أن الموسيقيات عدن إلى فندقهن بعد الحفل ثم فقدن في اليوم التالي، موضحًا أنه «لأسباب قانونية وأخرى تتعلق بالتحقيق لا يمكن كشف أي اسم حاليًا». وذكرت وسائل محلية سلوفاكية أن إحدى الفتيات لديها قريب يعيش في ألمانيا.

وبعض أعضاء «زهرة» يتيمات أو ينتمين إلى أسر فقيرة. وعلى الرغم من فقدان الموسيقيات الأربع قدمت فرقة «زهرة» عدة حفلات خلال الأسبوع الجاري في غرب سلوفاكيا. وكانت هذه الأوركسترا قدمت حفلات في الماضي في أفغانستان وفي الخارج وخصوصًا في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 2017.

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