جنرال ايراني: كل الطائرات المسيرة الإيرانية «عادت سالمة» إلى قواعدها

نفت القوات المسلحة الإيرانية، الجمعة، أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة، وقالت إن كل طائراتها «عادت بسلام» إلى قواعدها، بحسب وكالة الأنباء «تسنيم».

ونقلت الوكالة عن كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة العميد أبو فضل شكارجي قوله: «خلافًا للمزاعم الواهية (للرئيس دونالد) ترامب، جميع الطائرات المسيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز ومن بينها الطائرة التي تحدث عنها الرئيس الاميركي عادت بسلام الى قواعدها بعد تنفيذ مهام الاستطلاع والتحكم المخطط له، ولم يرد اي تقرير يشير الى مواجهة عملانية للسفينة يو إس إس بوكسر الاميركية»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».