عراقجي: واشنطن أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة «بالخطأ»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 08:29 صباحا

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن تكون إيران فقدت طائرة مسيرة مؤخرًا، مرجحًا أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة «عن طريق الخطأ».

وكتب عراقجي، في تغريدة على «تويتر»: «أخشى أن تكون (السفينة الأميركية) يو إس إس بوكسر قد أسقطت واحدة من طائراتهم الأميركية عن طريق الخطأ»، وذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن طائرة مسيرة إيرانية تم إسقاطها.

وأضاف: «لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر».

وكان ترامب أعلن الخميس عن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية.  وقال إنّ الطائرة اقتربت من سفينة الإنزال الأميركية «يو إس إس بوكسر» لمسافة أقلّ من ألف متر، ما دفع السفينة الحربية إلى القيام «بعمل دفاعي» أسفر عن «تدمير الطائرة المسيّرة في الحال».

من جهته، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس أنّه لا يملك «أيّ معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة» إيرانية. وقال لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «ليست لدينا أي معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة اليوم».

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