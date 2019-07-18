إلهان عمر ترد على ترامب: «عنصري وفاشي»

النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأميركي إلهان عمر. (فرانس برس)

اتّهمت النائبة الأميركية الديمقراطية إلهان عمر، الخميس، الرئيس دونالد ترامب بأنه «فاشي»، وذلك ردا على شعار مهين بحقها أطلقه أنصاره خلال تجمع انتخابي نظمه الرئيس الجمهوري أمس الأربعاء.

وفي تصريح أمام صحفيين في واشنطن قالت عمر، وهي إحدى نائبتين مسلمتين في الكونغرس الأميركي، «لقد قلنا إن هذا الرئيس عنصري ونددنا بتصريحاته العنصرية. اعتقد أنه فاشي»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعوته إلى نائبات الحزب الديمقراطي الأربع، المنحدرات من أقليات، بـ«العودة إلى بلادهن»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

واتهم ترامب، في كلمته خلال تجمع انتخابي، «الديمقراطيين» بأنهم «يكرهون أميركا»، معقبًا: «نرفض أن نصبح بلدا اشتراكيا.. الإيديولوجيات اليسارية تريد تدمير دستورنا، والقضاء على القيم التي قامت على أساسها أمتنا الرائعة».

عندما ذكر ترامب، اسم إلهان عمر، إحدى أول مسلمتين انتخبتا في الكونغرس، والتي أثارت جدلا بسبب تعليقاتها حول إسرائيل، واعتبرها عدد من النواب معادية للسامية، ردد الجمهور «اطردوها».