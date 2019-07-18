ترامب يجدد دعوته لنائبات أميركيات بـ«العودة إلى بلادهن»

الرئيس الأميركي يخطب في تجمع انتخابي بإحدى الولايات، 17 يوليو 2019، (ا ف ب)

جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعوته إلى نائبات الحزب الديمقراطي الأربع، المنحدرات من أقليات، بـ«العودة إلى بلادهن»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

واتهم ترامب، في كلمته خلال تجمع انتخابي، «الديمقراطيين» بأنهم «يكرهون أميركا»، معقبًا: «نرفض أن نصبح بلدًا اشتراكيًا.. الإيديولوجيات اليسارية تريد تدمير دستورنا، والقضاء على القيم التي قامت على أساسها أمتنا الرائعة».

عندما ذكر ترامب، اسم إلهان عمر، إحدى أول مسلمتين انتخبتا في الكونغرس، والتي أثارت جدلًا بسبب تعليقاتها حول إسرائيل، واعتبرها عدد من النواب معادية للسامية، ردد الجمهور «اطردوها».

وفي الثلاثاء الماضي، تبنى الكونغرس، مذكرة تدين التصريحات «العنصرية» للرئيس الأميركي، وإن كان التصويت رمزيًا، إذ يعلم ترامب أنه يمكنه الاعتماد على دعم الجمهوريين في الكونغرس.