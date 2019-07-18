الاتحاد الأوروبي: تهديدات لندن بالخروج دون اتفاق «لا تعجبنا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 10:03 صباحا
كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، (رويترز: أرشيفية)

قال كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، إن تهديدات (لندن) الخروج دون اتفاق لا تعجب الاتحاد، لكن إذا اختارت بريطانيا هذا المسار «فسيكون عليها تحمّل العواقب».

وأضاف بارنييه، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، ستذاع كاملة اليوم الخميس، «أعتقد أن الجانب البريطاني، وهو مطلع وكفؤ، يعرف طريقة عملنا في جانب الاتحاد الأوروبي، كان على علم منذ البداية بأننا لم يعجبنا مطلقًا مثل هذا التهديد، واستخدامه ليس مفيدًا»، مؤكدًا أن اتفاق الانسحاب «هو السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة».

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وفي تصريح سابق، قال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، إن الوزراء البريطانيين كانوا «يركضون في المكان كالحمقى»، لدى وصولهم للتفاوض على الخروج من الاتحاد العام 2017.

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