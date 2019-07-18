مجلس النواب الأميركي يرفض اقتراحاً لإطلاق إجراءات عزل ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 01:13 صباحا

رفض النواب الأميركيون الأربعاء، اقتراحا لإطلاق إجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مخمدين بذلك موجة من الغضب العارم بعد أن وجّه سيّد البيت الأبيض انتقادات عنصرية لأربع نائبات ديموقراطيات.

وصوّت 332 نائبا ضد الاقتراح الذي قدّمه النائب الديموقراطي آل غرين، حول ما إذا كان يقتضي إطلاق إجراءات عزل ترامب، في حين أيده 95 من أعضاء المجلس، بحسب وكالة «فرانس برس».

وانضم النواب الديموقراطيون البالغ عددهم 235 نائبا والذين يشكلون الغالبية الى زملائهم الجمهوريين لإرجاء اقتراح العزل إلى أجل غير مسمى، على الرغم من إبداء عدد كبير من الديموقراطيين رغبة في إطلاق اجراءات العزل.

وبعد انتهاء التصويت علّق ترامب على تويتر بأن الجهود الرامية إلى عزله «انتهت».

وقال «هذا ربما المشروع الأكثر سخافة واستهلاكا للوقت الذي اضطررت للعمل عليه.. لا يجب السماح أبدا بأن يحدث هذا لرئيس أميركي مجددا».

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