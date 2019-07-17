13 قتيلاً حصيلة ضحايا انهيار مبنى بالهند بسبب الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 01:23 مساء
عناصر فرق إغاثة ينقذون ناجية من انهيار مبنى في مومباي في 16 يوليو 2019 (ا ف ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى أمس الثلاثاء في بومباي بالهند إلى 13 قتيلاً، حسب ما أعلنت السلطات المحلية الهندية، اليوم الأربعاء.

وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى مقتل عشرة أشخاص، حسبما قالت وكالة «فرانس برس».

وانهار مبنى مؤلف من طبقات عدة في منطقة مكتظة بالسكان في دونغري، جنوبي العاصمة الاقتصادية للهند، بعد تساقط أمطار غزيرة.

والمبنى القديم الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن، كان يفترض أن يخضع لإعادة تطوير عقاري.

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث ساشيداناند غاودي «نجحنا في انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت الأنقاض هذا الصباح ولدينا أمل في أن يكون هناك مزيد من الناجين».

وفي فترة الأمطار الموسمية التي تمتد من يونيو حتى سبتمبر أو أكتوبر في الهند، تتكاثر انهيارات المباني الهشة التي لم تتم صيانتها.

وفي مطلع الشهر الجاري، انهار جدار على أحد أحياء بومباي الفقيرة بسبب الأمطار الموسمية موديًا بحياة 29 شخصًا.

ولقى نحو 200 شخص مصرعهم في الأيام الأخيرة جراء الأمطار الموسمية جنوبي آسيا.

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