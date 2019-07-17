تايوان تتأهب لأول إعصار هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 12:59 مساء
امرأة تمشي في ظل رياح شديدة في كيلونغ في تايوان، في يوليو 2018. (فرانس برس)

نقلت تايوان أكثر من ألفي شخص إلى مناطق آمنة، اليوم الأربعاء، مع استعداد الجزيرة لأول إعصار هذا العام وألغت شركات الطيران رحلات داخلية، وأصدرت السلطات تحذيرات من الفيضانات وارتفاع الأمواج.

ومن المتوقع أن يجتاح الإعصار «داناس»، المصنف في أضعف مستويات الأعاصير، مقاطعة يلان الشرقية مساء الخميس. 

وقال مسؤولو الأرصاد إن «داناس» يتحرك عبر المحيط في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 18 كيلو مترًا في الساعة، حسب ما ذكرت «رويترز».

إجلاء ألفي شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار «ماريا»

وذكرت السلطات أنها نقلت أكثر من ألفي شخص إلى مناطق آمنة ومعظمهم سياح كانوا على جزر قبالة الساحل الشرقي للبلاد، وجرى إلغاء نحو 24 رحلة داخلية وخدمات العبّارات، ووضعت القوات في حالة تأهب في بعض المناطق وسط مخاوف من سقوط أمطار غزيرة قد تسبب انهيارات أرضية وفيضانات.

والأعاصير شائعة في تايوان والصين والفلبين واليابان في النصف الثاني من العام، وتستجمع قوتها من المياه الدافئة في المحيط الهادئ أو بحر الصين الجنوبي.

وفي العام 2009، أحدث إعصار موراكوت الذي اجتاح تايوان أضرارًا بالغة وأودى بحياة نحو 700 معظمهم في انهيارات أرضية.

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