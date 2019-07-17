دعوى قضائية ضد ترامب بسبب قرار الهجرة عبر المكسيك

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية : الإنترنت)

رفعت مجموعات حقوقية أميركية دعوى قضائية أمس الثلاثاء تطعن في قرار جديد للإدارة الأميركية يمنع غالبية المهاجرين من طلب اللجوء في الولايات المتحدة في حال مروا عبر المكسيك.

والقرار الجديد الذي يعيد تحديد المؤهلين لطلب اللجوء كان من المقرر أن يدخل حيّـز التنفيذ الثلاثاء، حسبما ذكرت «فرانس برس» ويأتي إقراره مع شعور البيت الأبيض بالإحباط من فشل الكونغرس في تشديد قوانين الهجرة.

وقال محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لي غيليرنت في بيان «هذا أكبر مسعى من إدارة ترامب لحظر الهجرة حتى الآن» بعد إيداع الدعوى لدى المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو.

وأضاف أن القرار «ينتهك بشكل واضح القانون الداخلي والدولي».

وجعل ترامب مسألة الهجرة إحدى أهم سياساته.

والدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة تقول إن القرار الجديد ينتهك قوانين الهجرة التي تقول بوضوح إنه لا يمكن منع حق اللجوء بناء على الطريق التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى الولايات المتحدة.

وتضيف الشكوى «في إطار التزام أمتنا حماية الأشخاص الفارين من الاضطهاد وتماشيًا مع التزاماتنا الدولية، فإن القانون الفيدرالي السائد يقول إن مجرد العبور في دولة ثالثة ليس أساسًا لحرمان المهاجرين الذي يصلون إلى شواطئنا من حق اللجوء».

وكان المدعي العام الأميركي بيل بار أعلن الإثنين أن التدابير التقييدية الجديدة ضرورية لأن الولايات المتحدة «غارقة تمامًا في الأعباء المرتبطة باحتجاز مئات الآلاف من الأجانب ومعالجة طلباتهم على طول الحدود الجنوبية».

وأوضح مسؤولو الهجرة الأميركية إنهم يعتبرون غالبية المهاجرين الذين قدموا من أميركا الوسطى مؤخرًا مهاجرين لأسباب اقتصادية، وبالتالي غير مؤهلين لحق اللجوء.

غير أن المجموعات الحقوقية المدعية، ومنها «مركز قانون الفقر الجنوبي» و«مركز الحقوق الدستورية» تصر على أن القرار جزء من مسعى لتقويض نظام اللجوء الأميركي وإغلاق الباب بوجه المهاجرين الفارين من الاضطهاد.

وقالت المحامية لدى مركز قانون الفقر الجنوبي ميليسا كرو، إن «الحرب التي تشنها الإدارة بلا هوادة على طالبي اللجوء، أقل ما يمكن القول عنها أنها حقيرة».

وأضافت «من خلال سياساتها الواحدة تلو الأخرى تسببت هذه الإدارة بأزمة عند حدودنا الجنوبية»، معتبرة أن القرار الجديد سيفاقم الوضع ويعرض سلامة المهاجرين الفارين من الاضطهاد للخطر.

ويستهدف قرار البيت الأبيض مئات اللاجئين القادمين من أميركا الوسطى ودول أخرى الذين سعوا لدخول الولايات المتحدة من المكسيك وقدموا طلبات لجوء في الأشهر القليلة الماضية.

وطلبات اللجوء، التي قدمتها عائلات قالت إنها فرت من العنف المستشري والفقر في بلدانها، تسمح لمقدميها بالبقاء في الولايات المتحدة والتنقل بحرية لحين البت في طلباتهم، وهو ما يمكن أن يستغرق عامين.

وارتفع عدد الأشخاص الذين قامت شرطة دوريات الحدود الأميركية بتوقيفهم على الحدود إلى أكثر من 144 ألفًا في مايو، ما اعتبر رقمًا قياسيًا منذ 13 عامًا، قبل أن يتراجع العدد في يونيو إلى 104 آلاف، غير أن الرقم لا يزال أعلى بنسبة 141% مقارنة بالفترة السابقة من العام الذي سبقه.

وغالبية العائلات قدمت طلبات لجوء من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.