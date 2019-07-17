تعيين الخليفة المحتملة لميركل في منصب وزيرة الدفاع في المانيا

الخليفة المحتملة للمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل ورئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنغريت كرامب-كارينباور. (فرانس برس)

أفاد بيان رسمي الثلاثاء بأن أنغريت كرامب-كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ستتولى وزارة الدفاع في ألمانيا بعد انتخاب أورسولا فون دير لايين التي كانت تشغل هذا المنصب رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وسيتم تعيين كرامب-كارينباور، المعروفة في ألمانيا باسم «آي كاي كاي» و«ميني ميركل»، خلال حفل تسلم وتسليم في برلين، الأربعاء، وفق ما أكد نائب رئيس مجلس الولايات الألمانية «البوندسرات» في بيان، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

أما دير لايين، التي تولت وزارة الدفاع منذ عام 2013، فقد باتت الثلاثاء أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية بعد انتخابها بأكثرية ضئيلة خلال جلسة للبرلمان الأوروبي.

وكانت ميركل صرّحت قبل الإعلان عن تعيين كرامب-كارنباور انه سيكون هناك بديل بشكل سريع على رأس وزارة الدفاع، حيث قالت "وزير الدفاع يتولى القيادة والسلطة العسكرية. لا يمكننا ترك هذا المنصب فارغا لفترة طويلة".

وهذا هو أول منصب وزاري تتولاه كرامب-كارينباور، المولودة في ولاية سارلاند بالقرب من الحدود الفرنسية، والتي أصبحت شخصية بارزة في السياسة الألمانية.

وبات من البديهي انها المرشحة المفضلة لخلافة ميركل منذ انتخابها رئيسة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ديسمبر، وبعد اعلان المستشارة الألمانية أنها لن تسعى لولاية أخرى بعد انتهاء فترة ولايتها الحالية عام 2021.

ومع ذلك، فإن الاعلان عن تعيين كرامب-كارينباور البالغة 56 عاما على رأس وزارة الدفاع شكّل مفاجأة للبعض، خاصة وانها تعرضت لانتقادات شديدة بعد النتائج السيئة للحزب الديمقراطي المسيحي في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو.