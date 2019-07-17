إيران تكشف مصير ناقلة النفط «المحتجزة» في مضيق هرمز

زورق عسكري ايراني في مضيق هرمز 30 أبريل 2019. (فرانس برس)

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن «الجمهورية الإسلامية تقدم المساعدة لناقلة نفط أجنبية واجهت مشكلة فنية في الخليج بعد تلقيها نداء استغاثة منها».

وتطرق موسوي إلى الناقلة على حساب رسمي في موقع تويتر بالقول إنه «بالاستناد إلى القواعد الدولية (...) اقتربت القوات الإيرانية وباستخدام زورق لقطر السفن سحبتها الى المياه الإيرانية للقيام بالإصلاحات الضرورية»، مضيفًا أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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وكان موقع «تانكر تراكرز» الإلكتروني الذي يتتبع ناقلات النفط قد ذكر سابقا أن «الناقلة التي ترفع علم باناما وتحمل اسم (رياه) والمستخدمة في مضيق هرمز لـ«تزويد السفن الأخرى بالوقود»، قد عبرت إلى المياه الإيرانية في 14 يوليو «للمرة الأولى بعد أن تباطأت سرعتها».

وأضاف الموقع أنه في تلك اللحظة توقف نظام تحديد الهوية الآلي للناقلة عن إرسال الإشارات. وآخر موقع معروف للناقلة «رياه» كان قبالة جزيرة قشم في مضيق هرمز، وفق «فرانس برس».

وتصاعد التوتر في الخليج في الأسابيع الأخيرة، حيث ألغت الولايات المتحدة ضربة جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة بعد اسقاط طهران طائرة أمريكية مسيّرة، كما حمّلت واشنطن طهران المسؤولية عن سلسلة من الهجمات على سفن النقل.

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ولاحقا تم احتجاز الناقلة الإيرانية «غريس 1» في 4 يوليو من قبل ضباط الشرطة والجمارك في جبل طارق بمساعدة وحدة من مشاة البحرية الملكية البريطانية. وأكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي أن إيران لن تدع ذلك يمرّ من دون ردّ.

وقال ناطقًا عن البريطانيين «أصبح خبثهم مكشوفاً للجميع فقد اختطفوا ناقلتنا النفطية بقرصنة بحرية إلا أنهم يسعون لإضفاء صفة قانونية على ذلك».