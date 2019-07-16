ترامب يشدد على «العلاقات الجيدة» مع أنقرة رغم صفقة الصواريخ الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 11:05 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (الإنترنت)

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، على «العلاقات الجيدة» بين واشنطن وأنقرة رغم بدء الأخيرة بتسلم الشحنات الأولى من منظومة صواريخ إس-400 الروسية والتي لا تراها الولايات المتحدة منسجمة مع ترسانة حلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب «لأكون صادقا، إنه وضع بالغ التعقيد»، من دون أن يوجه انتقادا مباشرا لتركيا، وأضاف «أنهم (الأتراك) في وضع بالغ الصعوبة»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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ونهاية شهر يونيو الماضي، أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عن ثقته بأن واشنطن لن تفرض عقوبات على أنقرة على خلفية شرائها منظومة الصواريخ الروسية المثيرة للجدل بعد تطمينات تلقّاها من نظيره الأميركي دونالد ترامب بهذا الصدد.

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