إيطاليا: ضبط أسلحة متطورة وصاروخًا يملكه الجيش القطري بحوزة جماعة يمينية متطرفة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 08:11 مساء

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها ضبطت خلال عمليات مداهمة استهدفت جماعات اليمين المتطرف في شمالي البلاد صاروخًا «جو - جو» وأسلحة أخرى متطورة بحوزتهم.

وقالت الشرطة في بيان: «ضُبط خلال العملية صاروخ جو-جو في حالة تشغيل جيدة ويستخدمه الجيش القطري»، بحسب صحيفة «لاريبوبليكا» اﻹيطالية. كما اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص، منهم اثنان على مقربة من مطار فورلي، كما صودرت مواد دعائية خاصة بجماعة النازيين الجدد في مداهمات استهدفت مدنًا مختلفة.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن المداهمات جاءت في إطار تحقيقات في مساعدة اليمين المتطرف الإيطالي لقوات انفصالية تدعمها روسيا في شرقي أوكرانيا. وضُبط في الحملة، إلى جانب الصاروخ وهو من طراز «ماترا»، مجموعة من الأسلحة المتطورة، بما في ذلك أحدث بنادق هجومية آلية وقاذفات صواريخ.

وقادت القوات الخاصة في تورينو، المعروفة باسم «ديغوس»، حملة المداهمة بمساعدة شرطة ميلانو وفاريس وفورلي ونوفارا.

وحددت وسائل الإعلام الإيطالية هوية المتهمين المعتقلين وهم فابيو ديل بيرغيولو، 50 عامًا وهو مسؤول سابق في الجمارك الإيطالية، وأليساندرو مونتي، 42 عامًا الناشط في حزب فورزا نوفا اليميني، وفابيو بيرناردي، 51 عامًا وهو إيطالي.

وقال غوسيبي دي ماتييس، مفوض شرطة تورينو خلال مؤتمر صحفي: «لدينا بعض الأفكار بشأن ما يمكن أن تستخدم فيه المعدات المضبوطة لكننا لن نتكهن بها». وقال أوجينيو سبينا، مسؤول مكافحة الإرهاب: «لا يوجد في الوقت الحالي ما يدفعنا إلى الشك» في تدبير مؤامرة نشطة لاستخدام الأسلحة.

وكانت محكمة في مدينة جنوا قد أصدرت حكمًا في الثالث من يوليو الجاري يقضي بسجن ثلاثة أشخاص أدينوا في تهمة القتال مع انفصاليين تدعمهم روسيا يسيطرون على مساحة شاسعة من أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا.

وحكمت المحكمة على اثنين منهم، وهما إيطالي يدعى أنطونيو كاتالدو وشخص ألباني المولد يدعى أولسي كروتاني، بالسجن عامين وثمانية أشهر، بينما حكمت على الثالث، وهو مولدوفي يدعى فلاديمير فربيتشي، بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المركزي: 5 مليارات دينار فائض انفاق و11 مليار دينار رسوم النقد الأجنبي في النصف ...
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المبروك عوض البسيوني
ثقافة وفن
حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشخير» علامة تحذيرية بنوبة قلبية