«أسوشيتد برس»: اختفاء ناقلة نفط إماراتية خلال عبورها من مضيق هرمز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 05:09 مساء

ذكرت وكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء، أن ناقلة نفط إماراتية اختفت منذ يومين عندما كانت تبحر عبر مضيق «هرمز» قبل فقدان الاتصال بها، وسط مخاوف بشأن مصيرها.

وقالت الوكالة الأميركية، إن بيانات صادرة عن شركة لتتبع السفن، تظهر جنوح ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر المضيق نحو المياه الإيرانية، قبل أن تتوقف عن بثّ موقعها في وقت متأخر السبت.

وأوضحت الوكالة أن ناقلة النفط كانت ترفع علم بنما واسمها «RIAH»، ولم يتضح بعد ما هو مصيرها، ما يثير المخاوف وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

ولم يصدر أي تعقيب حتى الساعة 12:30 سواء من الجانب الإماراتي أوالإيراني حول تقارير اختفاء الناقلة. وبحسب «أسوشيتد برس»، فإن الموقع الأخير للسفينة يظهر أنها كانت متجهة صوب إيران.

الوكالة الأميركية قالت إن مصدر القلق حول الناقلة يأتي من حقيقة مواصلة إيران حملة الضغط بشأن برنامجها النووي بعد انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي العام الماضي.

بدوره قال الكابتن رانجيث راجا، من شركة «ريفينيتيف» إحدى أكبر مزودي البيانات والبنى التحتية للأسواق المالية في العالم، الثلاثاء، لـ«أسوشيتد برس»، إن ناقلة النفط الإماراتية لم تغلق خاصية تتبع مسارها خلال ثلاثة أشهر من الرحلات في جميع أنحاء الإمارات.

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