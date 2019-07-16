الكونغو الديمقراطية تسجل أول وفاة بمرض إيبولا

امرأة تطهر يديها أمام موظف صحي في مدينة غوما (ا ف ب)

أعلن مصدر رسمي، الثلاثاء، أن أول شخص يتم تشخصيه بالإصابة بمرض الإيبولا في غوما، توفي أثناء نقله إلى بوتيمبو. وتعتبر غوما أكبر المدن المتأثرة بوباء الحمى النزفية الذي ينتشر حاليًا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال حاكم إقليم شمال كيفو كارلي نزانزو، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»: «أستطيع أن أؤكد لكم بكل أسف وفاة المريض وهو في طريقه الى بوتيمبو». وشكَّل تشخيص أول حالة إيبولا في غوما صدمة حادة للسلطات الكونغولية ومنظمة الصحة العالمية.

ويناهز عدد سكان مدينة غوما مليون نسمة، وتقع على الحدود مع رواندا، وفيها مطار يؤمن رحلات إلى كينشاسا وعنتيبي-كمبالا وأديس أبابا، كما تضم ميناءً يؤدي إلى مقاطعة جنوب-كيفو المجاورة.

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وقال مايك ريان مسؤول الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في جنيف، الإثنين، إن «غوما تحذر بأنه كلما انتقل المرض، استقر في مكان آخر». وطلب الحاكم من أهالي غوما مراعاة شروط الصحة والنظافة.

والوباء محصور حتى الآن في منطقة بيني-بوتيمبو (نحو 250 كلم شمال غوما)، وهامشي للغاية في إقليم إيتوري المجاور. وتسببت الحمى النزفية في وفاة 1668 شخصًا منذ الإعلان عن الوباء في الأول من أغسطس العام الماضي، كما ذكرت وزارة الصحة الكونغولية.

وكان الرجل، الذي شُخص بعد ظهر الأحد في غوما، نقل في اليوم التالي إلى مركز علاج الإيبولا في بوتيمبو. وقالت السلطات إنه كاهن لكنيسة ظهرت عليه الأعراض الأولى، الثلاثاء، التاسع من يوليو.

وقد وصل هذا الكاهن الذي يتحدر من بوكافو (جنوب كيفو)، إلى بوتيمبو في أوائل يوليو. وألقى عظات في سبع كنائس، حيث لمس مصلين، بمَن فيهم مرضى، كما ذكرت وزارة الصحة.