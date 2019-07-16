مصرع 180 شخصًا على الأقل في جنوب آسيا جراء الأمطار الموسمية

هنود يتفقدون مياه نهر ماناس في ولاية أسام (ا ف ب)

قضى 180 شخصًا على الأقل في جنوب آسيا جراء فيضانات وسيول سبّبتها أمطار موسمية طاولت أضرارها ملايين الأشخاص وجرفت العديد من المنازل، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» مسؤولون الثلاثاء.

وتعد الأمطار الموسمية المصدر الرئيس لمياه الري وتغذية المياه الجوفية في جنوب آسيا التي تضم 20% من تعداد سكان العالم، ومصدرًا للارتياح بعد موسم الصيف الحار.

لكن موسم الأمطار الذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر عادة ما يؤدي إلى سقوط ضحايا وقد تسبب هذا العام بأضرار بالغة في الهند والنيبال وبنغلادش والشطر الباكستاني من كشمير، حيث جرفت المياه المنازل والسكان والقوارب في المناطق المنخفضة والنائية.

وفي بومباي، قضى شخصان وحوصر أكثر من 40 جراء انهيار مبنى في حي مكتظ إثر تساقط أمطار غزيرة.

والإثنين، قضى خمسة أطفال على الأقل غرقًا في بنغلادش، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 34 بينهم 18 شخصًا جراء إصابتهم بالصواعق وسبعة جراء غرق مركبهم في مياه هائجة في خليج البنغال.

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وحاصرت مياه الفيضانات والسيول مئات الآلاف في شمال بنغلادش حيث تخطى منسوب نهر براهمابوترا، أحد أكبر أنهر الهيمالايا، «مستوى الخطر» بأكثر من متر بحسب ما قال مسؤولون.

في النيبال قضى 78 شخصًا على الأقل وشرّدت الفيضانات والسيول 16 ألف عائلة على الرغم من أن المياه بدأت تنحسر. وأظهرت صور عمال إنقاذ يستخدمون القوارب المطاطية لإجلاء عائلات محاصرة في منازلها.

وحذّر خبراء الصحة العامة من احتمال تفشي الأمراض المنقولة بالمياه وطالبوا بمساعدة دولية. ومن منطقة قريبة من الحدود مع الهند قال راجارام ياداف لوكالة «فرانس برس» إن «المياه غمرت الطابق الأرضي من منزلنا بشكل كامل».

وأضاف: «لقد نجت عائلتي وبعض من جيراننا عن طريق البقاء في الطابق العلوي ليومين. غالبية المنازل الطينية التي تقتصر على طابق واحد تضررت بشكل كبير».

تحذير

وقضى نحو 50 شخصًا في الهند حيث كانت ولايتا أسام وبيهار المحاذيتان للنيبال، الأكثر تضررًا. والإثنين، حذّرت سلطات ولاية أسام السكان من خطر الفيضانات وقد عزلت المياه عددًا من القرى وغمرت طريقًا سريعًا.

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وأظهرت الصور أشخاصًا مكدّسين في قوارب حاملين مقتنياتهم هربًا من موريغاون، إحدى المناطق الأكثر تضررًا حيث لم يتبق إلا سقوف المنازل فوق مستوى المياه. وقضى في الولاية 11 شخصًا حتى الآن بينما أجبرت المياه 83 ألفًا على النزوح.

وتحاول السلطات الوصول إلى حيوانات حاصرتها المياه في حديقة كازيرانغا الوطنية المدرجة على قائمة التراث العالمي، والتي تضم ثلثي القطيع العالمي من حيوانات وحيد القرن.

وفي بيهار أفادت تقارير بمصرع 24 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال قضوا غرقًا أثناء تفقّدهم منسوب المياه في إحدى القنوات، فيما قضى اثنان أثناء اللعب قرب حفرة مليئة بالمياه، بحسب ما أفادت وكالة «برس تراست» الهندية.

وفي الشطر الباكستاني من كشمير قضى 23 شخصًا جراء الفيضانات والسيول التي أدت إلى تضرر 120 منزلاً وإلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه. والإثنين، أعلنت الأمم المتحدة «استعدادها للتعاون مع السلطات في البلدان المتضررة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الأمطار الموسمية المستمرة».