زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بالي

أستاذتان تمران أمام الأضرار التي وقعت في مدرستهما في بالي (ا ف ب)

وقعت أضرار طفيفة، الثلاثاء، في بالي تسببت بذعر لدى السكان، بعد أن ضرب الجزيرة الإندونيسية زلزال بلغت قوته 5.7 درجة، كما ذكر معهد يو إس جي إس الجيوفيزيائي الأميركي.

وقع الزلزال في الساعة 7:18 صباحًا (0018 ت غ) في بالي، في ذروة الموسم السياحي، أما مركزه فيبعد 82.1 كلم جنوب غرب دينباسار، عاصمة الجزيرة.

وأخليت فنادق، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية ونقلت وكالة «فرانس برس»، لكن مطار نغورا راي الدولي قال إن الرحلات الجوية لم تتأثر.

وأفادت التقارير الأولية بأن عمق الزلزال الذي شعر به حتى سكان جاوة المجاورة، كان نسبيًا وبلغ 91 كلم ولم يؤد إلى إطلاق تحذير من حصول تسونامي ولم يسفر عن ضحايا.

ووصف سكان بالي حركة الذعر لدى وقوع الزلزال. وقالت كومانغ سودياني إحدى سكان دينباسار، لـ«فرانس برس»: «كنت أحمل طفلي عندما شعرت بالزلزال، كان قويًا، ركضت على الفور إلى الخارج ورأيت كثيرًا من الناس في الشوارع».

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وأظهرت صور نشرتها وكالة إدارة الكوارث أضرارًا طفيفة على واجهات المتاجر والمعابد في هذه الجزيرة ذات الغالبية الهندوسية.

وقال رحمات تريونو المسؤول عن إدارة الزلازل والتسونامي في الوكالة: «تلقينا معلومات عن أضرار مثل القرميد المتساقط أو ألواح الزجاج المكسورة في العديد من المنازل والمكاتب».

وتعرض حوالي 20 منزلاً ومدرسة ومعبدًا ومكاتب لأضرار طفيفة، خصوصًا في منطقة بادونغ بالقرب من منطقة كوتا السياحية في الجزيرة، كما ذكرت السلطات المحلية.

وتعرض أرخبيل الملوك في شرق إندونيسيا، الأحد، لزلزال عنيف بلغت قوته 7.3 درجة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وألحق أضرارًا بأكثر من ألف منزل.

تقع إندونيسيا، التي تتألف من 17,000 جزيرة وتشكلت من خلال تقارب ثلاث صفائح تكتونية كبيرة (الهندية -المحيط الهادئ، والأسترالية، والأوراسية)، في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي قوي.

وفي العام الماضي، أوقع زلزال بقوة 7.5 درجة أعقبه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويسي، أكثر من 2200 قتيل وفقدان الآلاف.

وفي 26 ديسمبر 2004، ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 9.1 درجة إقليم اتشيه، في أقصى غرب الأرخبيل الإندونيسي، وتسبب في حدوث تسونامي هائل عبر المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل حوالي 170 ألف شخص.