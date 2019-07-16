وزير بريطاني: أسانج لن يسلم إلى بلد يمكن أن يحكم عليه بالإعدام

مؤسس موقع ويكيليكس عند مغادرته محكمة ساوث-آرك في لندن في آلية للسجناء (ا ف ب)

قال وزير الدولة البريطاني لأوروبا والأميركيتين، آلان دانكان، خلال زيارة إلى الإكوادور إن مؤسس ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج لن يسلم إلى بلد «يمكن أن يحكم عليه بالإعدام».

وقال دانكان، في مؤتمر صحفي عقده في كيتو وفق «فرانس برس»، هذا «شرط أساسي للاتفاق الذي توصلنا إليه، بألا نسمح بأن يسلم إلى بلد يمكن أن يحكم عليه فيه بالإعدام. وتبقى هذه الضمانة قوية».

وتتهم الولايات المتحدة جوليان أسانج بالتجسس، وطالبت بتسليمه. وستعقد الجلسة للنظر في هذا الطلب في أواخر فبراير 2020 في المملكة المتحدة.

وتأخذ الولايات المتحدة على أسانج أنه عرّض للخطر بعضًا من مصادرها عندما نشر في 2010 عبر «ويكيليكس» 250 برقية دبلوماسية وحوالي 500 ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان. وتتهمه أيضًا بـ«التآمر» مع المحللة العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ، التي تقف وراء هذا التسريب غير المسبوق.

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ولجأ أسانج في العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظلّ فيها لغاية 11 أبريل الماضي حين اعتقلته الشرطة البريطانية بعد سحب كيتو حق اللجوء منه. ووضع على الفور في الاعتقال ثم حكم عليه بالسجن 50 أسبوعًا في الأول من مايو لانتهاكه شروط حريته الموقتة.

وأكدت الحكومة الإكوادورية أنها تلقت ضمانات خطية من لندن، عندما سحبت اللجوء من هذا الأسترالي، بأنه لن يسلم إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب أو عقوبة الإعدام.

وقد وجهت الولايات المتحدة 18 تهمة إلى جوليان أسانج، ويبلغ تراكم العقوبات عن جميع هذه التهم حوالي 175 عامًا في السجن. وتجيز السلطات الفيدرالية الأميركية عقوبة الإعدام للجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك التجسس، كما يفيد موقع مركز معلومات عقوبة الإعدام.