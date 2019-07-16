قبل تصويت البرلمان.. فرص الوزيرة الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لايين (ا ف ب)

يصوت البرلمان الأوروبي، غدًا الثلاثاء، على تعيين وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لايين، بعد اختيارها لتولي رئاسة المفوضية الأوروبية، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب إذا ما تم التصويت لصالحها.

وبحسب وكالة «فرانس برس» لا يزال موقف النواب الأوروبيين غامضًا، ويدور ما بين المشككين في تعيينها والمؤيدين. حيث تحتاج الوزيرة المقربة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للفوز بهذا المنصب الحصول على الغالبية المطلقة في البرلمان أي 374 صوتًا.

وانتهت ولاية جان كلون يونكر (لوكسمبورغ) الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية بعد قضائه 5 سنوات في المنصب الأهم في أوروبا.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت غرينتش، على أن تعلن النتيجة حوالي الساعة الثامنة مساء من اليوم نفسه. وقبل ذلك ستحاول أورسولا فون دير لايين (60 عامًا) إقناع النواب المترددين خلال نقاش يستمر لأكثر من ثلاث ساعات اعتبارًا من صباح غد الثلاثاء الساعة التاسعة صباحًا.

وفضلاً عن كنها أول امرأة تتولى المنصب في حالة التصويت لصالحها، ستكون أيضًا أول ممثلة لألمانيا منذ 52 عامًا.

سيناريوهات الانتخاب

وفي حال فشلت في الحصول على الغالبية المطلقة فإنها لن تحظى بفرصة ثانية. وسيكون أمام المجلس الأوروبي حينئذ مهلة شهر لتقديم مرشح جديد يتم التصويت على تعيينه في البرلمان في سبتمبر. وذلك من شأنه أن يغرق الاتحاد الأوروبي أكثر في أزمة مؤسساتية في حين أن قضية «بريكست» لم تغلق بعد.

غير أن مثل هذا السيناريو لم يحصل قط حتى الآن. لكن تم في العام 2009 إرجاء التصويت إلى سبتمبر لإفساح المجال أمام البرتغالي جوزيه مانويل باروزو لإقناع النواب الأوروبيين بالتمديد له في منصبه.

وكتبت أورسولا فون دير لايين بعد ظهر الإثنين على «تويتر» قائلة «مهما حصل، سأستقيل من منصبي كوزيرة للدفاع الأربعاء لكي أخدم أوروبا بكل قواي». وسيجري التصويت باقتراع سري، مما يتيح للنواب مخالفة تعليمات كتلهم السياسية في البرلمان.

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وتوقع مصدر أوروبي أن يتم انتخاب فون دير لايين بـ«نعم» محدودة وبأقل من الأصوات التي حصل عليها يونكر قبل خمس سنوات، الذي حصل على 422 صوتًا مقابل 250 لمنافسه.

وعادت أورسولا فون دير لايين بعد ظهر الإثنين إلى ستراسبورغ للاجتماع مع التكتل اليميني الذي تنتمي إليه، ويعد القوة الرئيسة في البرلمان مع 182 نائبًا، لتجنب أي انشقاق، في الوقت الذي حذر فيه مسؤول من الكتلة قائلاً إن «أي امتناع عن التصويت أو غياب سيعتبر بمثابة تصويت ضدها».

وشعر العديد من النواب الأوروبيين بالاستياء للطريقة التي تمت بها اختيار المرشحة. فبعد قمة من ثلاثة أيام في بروكسل اختارها القادة الأوروبيون في الثاني من يوليو متجاهلين المرشحين الذين طرحهم البرلمان الأوروبي.

لكن الاشتراكيين (154 نائبًا) والليبراليين الوسطيين (108 نواب) الحزب الذي ينتمي إليه مناصرو الرئيس إيمانويل ماكرون لم يحسموا أمرهم بعد. ومن المفارقات أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك ميركل في الائتلاف الحكومي، هو الأكثر معارضة لفون دير لايين في معسكر الاشتراكيين - الديمقراطيين.

وحتى الآن لم تحسم الأمور. وسيتخذ الاشتراكيون كما الليبراليون - الوسطيون قرارهم النهائي بعد خطاب فون دير لايين (60 عامًا) والأجوبة التي ستقدمها للبرلمان الثلاثاء ما يفتح الباب أمام كل أنواع المشاورات.

ويريد الاشتراكيون أولاً أن تعدهم فون دير لايين بمواصلة تطبيق سياسة الهولندي فرانس تيمرمانز حيال الدول التي تنتهك دولة القانون كالمجر وبولندا من خلال عدم احترام استقلالية القضاة. ويجب أن يبقى تيمرمانز أول نائب رئيس للمفوضية كما تعهدت فون دير لايين.

ويشدد الليبراليون - الوسطيون على أن يكون للدنماركية مارغريت فيستاغر مرشحتهم لرئاسة المفوضية الأوروبية المرتبة نفسها كتيمرمانز في المفوضية الجديدة.

في حين استبعد حزب الخضر (74 نائبًا) واليمين المتطرف (41 نائبًا) التصويت لفون دير لايين لم يحسم المشككون بأوروبا بعد أمرهم. وبين هؤلاء المحافظين والإصلاحيين (62 نائبًا) الذين وعدوا بأنهم سيكونون «واقعيين» في قرارهم.

واستبعد تكتل «الهوية والديمقراطية» من اليمين المتطرف الذي يضم 73 نائبًا بينهم 28 من الرابطة الإيطالية و22 من التجمع الوطني و11 من البديل لألمانيا، التصويت لصالحها.